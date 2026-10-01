Emelía Óskarsdóttir þurfti aðeins að spila í hálftíma til að skora með liði sínu HB Koge þegar það vann Servette frá Sviss í Meistaradeild Evrópu í fótbolta. Leikurinn endaði með 5-1 sigri danska liðsins en á sama tíma spilaði Inter Milan við Austria Wien þar sem leikurinn endaði jafn, 1-1.
HB Koge rétt tapaði fyrir Arsenal í fyrsta leik Meistaradeildarinnar og því var mikilvægt fyrir liðið að sækja góð stig. Danska liðið kom gríðarlega sterkt til leiks þar sem Macy Schultz kom danska liðinu yfir strax á níundu mínútu og var markinu fagnað vel.
Á 28. mínútu náði Nadia Nadim að tvöfalda forystu HB Koge og var liðið gríðarlega sannfærandi inni á vellinum. Sjö mínútum síðar komst danska liðið í þriggja marka forystu þegar Noemie Carage, leikmaður Servette, skoraði í sitt eigið mark og var staðan 3-0 í hálfleik.
Gestirnir frá Sviss ætluðu ekki að deyja ráðalausir og náði Laia Balleste að minnka muninn eftir frábæra fyrirgjöf úr aukaspyrnu. Kyra Carusa náði þó að skora fjórða mark HB Koge og kom liðinu aftur í þriggja marka forystu.
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Stuttu eftir það kom Emelía Óskarsdóttir inn fyrir danska liðið og var ákveðin í að setja mark sitt á leikinn. Hún náði því og skoraði frábært mark þegar aðeins tvær mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma.
Það reyndist lokamark leiksins og náðu dönsku meistararnir að skora fyrstu stig í sögu félagsins í Meistaradeildinni. Mikilvæg þrjú stig fyrir liðið sem getur tekið reynsluna með sér í næsta leik í Meistaradeildinni sem er gegn stórliði Barcelona.
Bæði Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Cecelía Rán Rúnarsdóttir voru í byrjunarliði Inter þegar liðið fór í heimsókn til Austria Wien. Leikurinn var jafn og erfiður en heimaliðið komst í forystu á 20. mínútu leiksins með marki frá Modesta Uka.
Inter náði að halda vel í boltann en liðið átti í erfiðleikum með að skapa sér færi. Þegar Wien vann boltann var liðið fljótt að komast í góða sóknarstöðu en Cecelía Rán var á tánum í markinu og varði nokkur skot vel.
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Inter var byrjað að sækja mikið undir lok leiks og voru heimakonur byrjaðar að leggjast í vörn. Í uppbótartíma fékk Inter loks hornspyrnu þar sem boltinn datt fyrir Ivana Andrés sem náði að leggja boltann í markið og jafna þannig metin.
Eftir að hafa bjargað jafntefli er Inter með fjögur stig í Meistaradeildinni þegar aðeins tveir leikir eru búnir og er liðið því í góðri stöðu upp á framhaldið.