Erlent

Kim fjölgar her­skipum sínum

Samúel Karl Ólason skrifar
Kim Jong Un og Ju Ae, dóttir hans, virtu fyrir sér nýjasta herskip þeirra í dag. Skipið getur borið kjarnorkuvopn.
Kim Jong Un og Ju Ae, dóttir hans, virtu fyrir sér nýjasta herskip þeirra í dag. Skipið getur borið kjarnorkuvopn. AP/KCNA

Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, fylgdist í dag með athöfn þar sem herafli hans tók í notkun nýjan tundurspilli sem borið getur kjarnorkuvopn. Við tilefnið sagði Kim að fjölga ætti herskipum sem gætu borið kjarnorkuvopn og sagði þá vinnu þegar hafna.

Hann sagði að miklum áfanga í þeirri vinnu yrði náð eftir um átta mánuði.

Tundurspillirinn Kang Kon og systurskipið Choe Hyon, sem sjósett var fyrir þremur mánuðum, eru sögð stærstu og háþróuðustu herskip Norður-Kóreu. Samkvæmt ríkisreknum miðlum einræðisríkisins geta þau borið ýmis hefðbundin vopn, auk kjarnorkuvopna.

Sjá einnig: Kim reiður yfir misheppnaðri sjósetningu

Fyrr í sumar tilkynntu yfirvöld í Norður-Kóreu að tilraunaskot stýriflaugar sem á að geta borið kjarnorkuvopn frá Kong Kon hefði heppnast.

KCNA hefur dreift myndum af Kim á athöfninni í dag en Ri Sol Ju, eiginkona hans, og Ju Ae, dóttir, voru með honum. Ráðamenn í Suður-Kóreu segja að Kim hafi valið hana sem arftaka sinn.

Yonhap-fréttaveitan, sem er frá Suður-Kóreu, segir að þegar Kim hafi talað um að fjölga herskipum og að slík vinna væri þegar hafin, hafi hann líklega verið að vísa til kjarnorkuknúins kafbáts sem hefur verið í smíðum í Norður-Kóreu í nokkur ár.

Sérfræðingar telja að herskipin hafi líklega verið smíðuð með aðstoð Rússa. Það sama eigi við kafbátinn.

Sjá einnig: Skuggaskip sem sökk bar mögulega kjarnakljúfa handa Kim

Kim hefur á undanförnum árum lagt mikið kapp á nútímavæðingu herafla síns. Hann hefur bætt tengsl Norður-Kóreu og Rússlands verulega og hefur sent hermenn, verkafólk og mikið magn hergagna.

Í staðinn er talið að Norður-Kórea hafi fengið aðgang að tækni og aðstoð við nútímavæðingu.

Vill fjölbreyttari kjarnorkuvopn

Í ræðu sem Kim hélt í dag sagði hann að nýi tundurspillirinn myndi hræða andstæðinga Norður-Kóreu. Þrátt fyrir það þyrfti að auka fjölbreytileika kjarnorkuvopnabúrs Norður-Kóreu og áreiðanleika.

Kjarnorkuvopnaáætlun Norður-Kóreu er talin hafa skilað að minnsta kosti nokkrum tugum kjarnorkuvopna.

Háttsettur embættismaður í varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna sagði í apríl að geta Norður-Kóreu til kjarnorkuárása á Bandaríkin yrði sífellt meiri. Kjarnorkuvopnaáætlun ríkisins væri bein ógn gegn Bandaríkjunum.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, reyndi í sumar að fá fund með Kim. Hann skipaði herforingjum sínum að draga úr heræfingum með Suður-Kóreu og sagði þá að engin ógn stafaði af Norður-Kóreu, vegna þess að hann og Kim væru svo góðir vinir.

Þá gagnrýndi hann Suður-Kóreumenn fyrir að hafa ekki viljað aðstoða Bandaríkin gegn Íran.

Ekkert varð af fundinum en sérfræðingar í málefnum Norður-Kóreu segja í samtali við AP-fréttaveituna að Kim vilji frekari ívilnanir frá Trump áður en hann samþykkir að funda með honum.

Bandaríkjamenn, Suður-Kóreumenn og Japanir hófu í dag fimm daga sameiginlega heræfingu nærri Kóreuskaga. Ráðamenn í Suður-Kóreu segja æfingarnar varnarlegs eðlis og að þeim sé ætlað að bæta viðbúnað og getu gegn kjarnorkuógn frá Norður-Kóreu.

Kim Song Gi, varnarmálaráðherra Norður-Kóreu, fordæmdi æfingarnar í dag og sagði þeim ætlað að ögra Norður-Kóreu.

Norður-Kórea Suður-Kórea Hernaður Bandaríkin Donald Trump Japan Kjarnorkuvopn Rússland

Tengdar fréttir

Trump tekur sér stöðu með Norður-Kóreu gegn Suður-Kóreu

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur skipað varnarmálaráðuneyti sínu að draga verulega úr samstarfi Bandaríkjahers við Suður-Kóreu. Hann segir enga ógn stafa af Norður-Kóreu þrátt fyrir vígvæðingu alræðisríkisins.

Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang

Xi Jinping, forseti Kína, sótti í morgun kollega sinn Norður-Kóreu heim. Kim Jong Un tók vel á móti Xi og saman hétu þeir því að styrkja samband ríkjanna. Dregið hefur úr áhrifum Kínverja í Norður-Kóreu, samhliða auknum áhrifum Rússa þar og auknu efnahagslegu sjálfstæði Kóreumanna.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið