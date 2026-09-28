Einn var í nótt eða gærkvöldi handtekinn vegna líkamsárásar í hverfi 105. Greint er frá því í dagbók lögreglu í dag. Þar kemur fram að maðurinn hafi verið vistaður í fangaklefa. Einnig var óskað aðstoðar lögreglu vegna líkamsárásar í hverfi 101. Í dagbók kemur fram að gerandi hafi flúið af vettvangi áður en lögregla kom.
Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu í Konukot til að stilla til friðar vegna rifrildis á milli tveggja kvenna sem þar dvelja.
Í dagbók kemur einnig fram að óskað hafi verið eftir aðstoð lögreglu í fjölbýlishús í Hafnarfirði vegna mikils samkvæmishávaða. Í dagbók kemur fram að húsráðanda hafi verið gert að lækka og hafa hemil á gestum.
Þá var tilkynnt um einstakling í annarlegu ástandi í Breiðholti vegna neyslu vímuefna og lausa hesta fyrir utan girðingu í Grafarholti.
Alls gistu fjórir í fangaklefa eftir nóttina samkvæmt dagbók og voru 61 mál skráð í kerfi lögreglunnar frá klukkan 17 til fimm í nótt.