Albert Guðmundsson var hetja Lazio í sínum fyrsta leik með félaginu í 2-1 sigri gegn Udinese í ítölsku úrvalsdeildinni í kvöld. Það tók Albert aðeins átta mínútur að skora sitt fyrsta mark fyrir Lazio.
Íslenski landsliðsmaðurinn er á láni hjá Lazio frá Fiorentina út tímabilið og var á meðal varamanna í leik kvöldsins gegn Udinese á útivelli.
Í stöðunni 1-1 ákvað Genaro Gattuso, þjálfari Lazio að setja Albert inn á í leit að sigurmarki á 80. mínútu.
Albert greip tækifærið svo sannarlega því aðeins um átta mínútum eftir að hafa komið inn á skoraði hann sigurmark Lazio með föstum skalla eftir stoðsendingu frá Danilho Doekhi.
2-1 sigur Lazio staðreynd. Draumabyrjun Alberts hjá félaginu. Með sigrinum er Lazio komið upp í þriðja sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar og er þar með fullt hús stiga eftir þrjár umferðir og sama stigafjölda og topplið Roma.