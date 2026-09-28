„Hluti af vegferðinni“ Valur Páll Eiríksson skrifar 28. september 2026 10:00 Klopp var vonsvikinn. Alexander Hassenstein/Getty Images Jürgen Klopp, landsliðsþjálfari Þýskalands, segir fyrsta tap sitt í starfi fyrir Grikkjum í gær vera hluta af vegferðinni hjá nýju þýsku landsliði. Þjóðverjar töpuðu óvænt 1-0 fyrir Grikkjum á heimavelli í gær vegna marks Dimitrios Kourbelis sem átti skot í varnarmann og inn stundarfjórðungi fyrir leikslok. Um var að ræða fyrsta heimaleikinn undir stjórn Klopps sem fram fór í Augsburg. Þá var það einnig í fyrsta sinn í sögunni sem Þjóðverjar tapa fyrir gríska landsliðinu. „Þetta er hluti af vegferðinni, alveg klárlega,“ sagði Klopp við ARD eftir leik en hann gerði töluverðar breytingar á liðinu frá 1-1 jafntefli við Holland í síðustu viku. „Byrjunarliðið, taktíkin og margar breytingar – ég tek það 100 prósent á mig.“ Alls voru breytingarnar fimm talsins og Þjóðverjar stýrðu ferðinni í gær, verandi 77 prósent með boltann. Illa gekk þó á síðasta þriðjungi að skapa almennileg færi. „Svona er fótboltinn. Að gera jafntefli í kvöld, ég hefði getað tekið því. En að tapa, mér finnst erfitt að kyngja því. Mér fannst við ekki verðskulda það. En það gerðist og við þurfum að taka því.“ Þjóðverjar mæta Serbum í München á fimmtudaginn kemur og halda því næst til Grikklands að mæta Grikkjum öðru sinni ytra á sunnudag. Þýski boltinn Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fótbolti HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Fótbolti Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Fótbolti Hætti keppni á heimsmeistaramóti þrátt fyrir góðan undirbúning Sport Scheffler gaf ellefu metra pútt eftir frammíköll Golf Segir Horner vera að trufla Ferrari Formúla 1 Sparkaði golfboltanum aftur inn á flötina Golf Sleppir verðlaunaafhendingu til að losna við herskyldu Golf Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Fótbolti Fleiri fréttir „Hluti af vegferðinni“ UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Sjáðu vörslurnar: „Hákon var langbesti íslenski leikmaðurinn“ „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Bayern bjargaði andlitinu gegn neðri deildar liði Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Þórir Jóhann kallaður inn í landsliðið Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Dramatískur sigur og lið Sveindísar á mikilli siglingu Albert ekki meira með íslenska landsliðinu „Þetta er þorpið manns“ Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ Sjá meira