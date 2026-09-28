Fótbolti

„Hluti af vegferðinni“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Klopp var vonsvikinn.
Klopp var vonsvikinn. Alexander Hassenstein/Getty Images

Jürgen Klopp, landsliðsþjálfari Þýskalands, segir fyrsta tap sitt í starfi fyrir Grikkjum í gær vera hluta af vegferðinni hjá nýju þýsku landsliði.

Þjóðverjar töpuðu óvænt 1-0 fyrir Grikkjum á heimavelli í gær vegna marks Dimitrios Kourbelis sem átti skot í varnarmann og inn stundarfjórðungi fyrir leikslok. Um var að ræða fyrsta heimaleikinn undir stjórn Klopps sem fram fór í Augsburg.

Þá var það einnig í fyrsta sinn í sögunni sem Þjóðverjar tapa fyrir gríska landsliðinu.

„Þetta er hluti af vegferðinni, alveg klárlega,“ sagði Klopp við ARD eftir leik en hann gerði töluverðar breytingar á liðinu frá 1-1 jafntefli við Holland í síðustu viku.

„Byrjunarliðið, taktíkin og margar breytingar – ég tek það 100 prósent á mig.“

Alls voru breytingarnar fimm talsins og Þjóðverjar stýrðu ferðinni í gær, verandi 77 prósent með boltann. Illa gekk þó á síðasta þriðjungi að skapa almennileg færi.

„Svona er fótboltinn. Að gera jafntefli í kvöld, ég hefði getað tekið því. En að tapa, mér finnst erfitt að kyngja því. Mér fannst við ekki verðskulda það. En það gerðist og við þurfum að taka því.“

Þjóðverjar mæta Serbum í München á fimmtudaginn kemur og halda því næst til Grikklands að mæta Grikkjum öðru sinni ytra á sunnudag.

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