Ítalir völtuðu yfir Tyrki í Tyrklandi Aron Guðmundsson skrifar 28. september 2026 20:43 Ítalir fagna marki í leik kvöldsins Vísir/getty Ítalir unnu sinn fyrsta leik eftir endurkomu Roberto Mancini sem þjálfari liðsins í kvöld þegar liðið náði í afar sterkan útisigur á móti Tyrkjum í A-deild Þjóðadeildar UEFA. Lokatölur 4-1 sigur Ítalíu. Segja má að Ítalir hafi gert út um leik kvöldsins strax í fyrri hálfleik en þrjú mörk á fyrstu 27 mínútum leiksins sáu til þess að Ítalía var komið 3-0 yfir. Alessandro Bastoni, Davide Frattesi og Michael Kayode skoruðu mörk Ítalíu. Snemma í seinni hálfleik minnkaði Baris Yilmaz metin fyrir Tyrki en aðeins þremur mínútum eftir hans mark bætti Franco Pio Esposito við fjórða marki Ítalíu eftir stoðsendingu frá Sandro Tonali. Reyndist það lokamark leiksins. 4-1 sigur Ítalíu staðreynd, sá fyrsti eftir endurkomu Roberto Mancini í þjálfarastöðu liðsins. Eftir tap í fyrstu umferð Þjóðadeildarinnar er Ítalía nú komið á blað í keppninni. Svíar með fullt hús stiga Svíþjóð er að byrja keppni í B-deild Þjóðadeildarinnar afar vel en liðið vann 3-1 sigur gegn Póllandi á heimavelli í kvöld og er með fullt hús stiga eftir fyrstu tvo leiki sína. Leikar stóðu 1-1 í hálfleik en mörk frá Yasin Ayari og Arsenal manninum Viktor Gyökeres í seinni hálfleik tryggðu Svíum 3-1 sigur. Gyökeres skorað í báðum leikjum liðsins til þessa. Í sama riðli vann Bosnía & Hersegóvína 4-2 útisigur gegn Rúmeníu. Svíar verma toppsæti riðilsins með sex stig eftir tvær umferðir, tveimur stigum meira en Bosnía í öðru sætinu. Þessi lið mætast í Bosníu í næstu umferð. Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fótbolti „Eins og það væri verið að loka mig inni á heimavist“ Fótbolti „Það hefur enginn áhuga á að hlusta á það“ Fótbolti HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Fótbolti „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fótbolti Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Enski boltinn Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ Fótbolti Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Fótbolti Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi Fótbolti Fleiri fréttir Kristall fékk tveggja leikja bann Ítalir völtuðu yfir Tyrki í Tyrklandi Olise reyndist hetja Frakka í Belgíu Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ „Eins og það væri verið að loka mig inni á heimavist“ Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins „Það hefur enginn áhuga á að hlusta á það“ Sjáðu fundinn: Arnar og Hákon sátu fyrir svörum í Lúxemborg Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi „Hluti af vegferðinni“ UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Sjáðu vörslurnar: „Hákon var langbesti íslenski leikmaðurinn“ „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Bayern bjargaði andlitinu gegn neðri deildar liði Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Sjá meira