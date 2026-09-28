Fótbolti

Ítalir völtuðu yfir Tyrki í Tyrk­landi

Aron Guðmundsson skrifar
Ítalir fagna marki í leik kvöldsins
Ítalir fagna marki í leik kvöldsins Vísir/getty

Ítalir unnu sinn fyrsta leik eftir endurkomu Roberto Mancini sem þjálfari liðsins í kvöld þegar liðið náði í afar sterkan útisigur á móti Tyrkjum í A-deild Þjóðadeildar UEFA. Lokatölur 4-1 sigur Ítalíu.

Segja má að Ítalir hafi gert út um leik kvöldsins strax í fyrri hálfleik en þrjú mörk á fyrstu 27 mínútum leiksins sáu til þess að Ítalía var komið 3-0 yfir. Alessandro Bastoni, Davide Frattesi og Michael Kayode skoruðu mörk Ítalíu.

Snemma í seinni hálfleik minnkaði Baris Yilmaz metin fyrir Tyrki en aðeins þremur mínútum eftir hans mark bætti Franco Pio Esposito við fjórða marki Ítalíu eftir stoðsendingu frá Sandro Tonali. 

Reyndist það lokamark leiksins. 4-1 sigur Ítalíu staðreynd, sá fyrsti eftir endurkomu Roberto Mancini í þjálfarastöðu liðsins. Eftir tap í fyrstu umferð Þjóðadeildarinnar er Ítalía nú komið á blað í keppninni. 

Svíar með fullt hús stiga

Svíþjóð er að byrja keppni í B-deild Þjóðadeildarinnar afar vel en liðið vann 3-1 sigur gegn Póllandi á heimavelli í kvöld og er með fullt hús stiga eftir fyrstu tvo leiki sína. 

Leikar stóðu 1-1 í hálfleik en mörk frá Yasin Ayari og Arsenal manninum Viktor Gyökeres í seinni hálfleik tryggðu Svíum 3-1 sigur. Gyökeres skorað í báðum leikjum liðsins til þessa. Í sama riðli vann Bosnía & Hersegóvína 4-2 útisigur gegn Rúmeníu.

Svíar verma toppsæti riðilsins með sex stig eftir tvær umferðir, tveimur stigum meira en Bosnía í öðru sætinu. Þessi lið mætast í Bosníu í næstu umferð.

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