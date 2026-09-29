Heimir gaf frí Valur Páll Eiríksson skrifar 29. september 2026 09:03 Heimir gaf leikmönnum írska landsliðsins frí í gær. Getty Eftir þunga og langa daga, auk 3-0 sigurs á Ísrael í Ungverjalandi gaf Heimir Hallgrímsson leikmönnum írska karlalandsliðsins verðskuldað frí í gær. Enn er írska liðið þó í auga stormsins, enda stutt í næstu viðureign við Ísrael sem verður engu minna milli tannana á fólki. Írland vann 3-0 sigur á Ísrael í fyrrakvöld eftir skrautlegan aðdraganda. Liðið flaug heim nóttina eftir leik og mætir Austurríki í Dyflinn á fimmtudag áður en næsti leikur við Ísrael, „heimaleikur“ Írland sem fram fer fyrir luktum dyrum í Serbíu bíður sunnudaginn eftir. Á blaðamannafundi sem haldinn var á laugardaginn, eftir fjögurra tíma fundarhöld leikmanna og starfsmanna írska knattspyrnusambandsins, sagði Paul Cooke, forseti írska sambandsins, að ekkert væri endanlega ákveðið með seinni leik Írlands við Ísrael sem fram fer í Serbíu á sunnudag. Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íra, var einnig spurður út í það eftir leik sunnudagsins. „Það er ekki 100 prósent ákveðið hvað við gerum,“ sagði Heimir sem rímaði við svör Cooke frá laugardeginum. „Við munum gefa leikmönnum dags frí þegar við komum heim til Írlands. Þeir geta eytt deginum með fjölskyldu sinni og vinum áður en við förum að undirbúa leikinn við Austurríki. Vonandi klárum við það vel og svo er hægt að halda samtalinu áfram,“ sagði Heimir enn fremur. Írar munu því æfa í dag og á morgun fyrir leikinn á fimmtudag og Heimir mun sitja fyrir svörum á blaðamannafundi í Dyflinn á morgun. Ætla má að spurningar blaðamanna snúi töluvert meira að málum tengdum Ísrael en leiknum við Austurríki. Þá er tíðinda að vænta af máli Adam Idah og meints kynþáttaníðs ísraelskra stuðningsmanna í hans garð. Dómari leiksins í Ungverjalandi gat ekki tekið málið til skoðunar eða minnst á það í skýrslu sinni eftir leik þar sem leikmenn Írlands sem bentu honum á köllin sögðu ekki hreint út orðið rasismi eða kynþáttaníð. Írska knattspyrnusambandið er hins vegar með málið til skoðunar og mun senda inn skýrslu til UEFA, finni það sönnunargögn um níð í garð leikmanna írska liðsins. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Írland Þjóðadeild karla í fótbolta Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Enski boltinn Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Kristall fékk tveggja leikja bann Fótbolti Lebron talaði hreint út Körfubolti Heimsmeistarinn biðst afsökunar: „Tilfinningarnar báru mig ofurliði“ Formúla 1 Arnar um pressuna: „Það vilja allir núna vera með hnífana úti“ Sport Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Enski boltinn Fleiri fréttir Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Kristall fékk tveggja leikja bann Ítalir völtuðu yfir Tyrki í Tyrklandi Olise reyndist hetja Frakka í Belgíu Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ „Eins og það væri verið að loka mig inni á heimavist“ Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins „Það hefur enginn áhuga á að hlusta á það“ Sjáðu fundinn: Arnar og Hákon sátu fyrir svörum í Lúxemborg Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi „Hluti af vegferðinni“ UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Sjáðu vörslurnar: „Hákon var langbesti íslenski leikmaðurinn“ „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sjá meira