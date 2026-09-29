Fótbolti

Heimir gaf frí

Valur Páll Eiríksson skrifar
Heimir gaf leikmönnum írska landsliðsins frí í gær.
Heimir gaf leikmönnum írska landsliðsins frí í gær. Getty

Eftir þunga og langa daga, auk 3-0 sigurs á Ísrael í Ungverjalandi gaf Heimir Hallgrímsson leikmönnum írska karlalandsliðsins verðskuldað frí í gær. Enn er írska liðið þó í auga stormsins, enda stutt í næstu viðureign við Ísrael sem verður engu minna milli tannana á fólki.

Írland vann 3-0 sigur á Ísrael í fyrrakvöld eftir skrautlegan aðdraganda. Liðið flaug heim nóttina eftir leik og mætir Austurríki í Dyflinn á fimmtudag áður en næsti leikur við Ísrael, „heimaleikur“ Írland sem fram fer fyrir luktum dyrum í Serbíu bíður sunnudaginn eftir.

Á blaðamannafundi sem haldinn var á laugardaginn, eftir fjögurra tíma fundarhöld leikmanna og starfsmanna írska knattspyrnusambandsins, sagði Paul Cooke, forseti írska sambandsins, að ekkert væri endanlega ákveðið með seinni leik Írlands við Ísrael sem fram fer í Serbíu á sunnudag.

Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íra, var einnig spurður út í það eftir leik sunnudagsins.

„Það er ekki 100 prósent ákveðið hvað við gerum,“ sagði Heimir sem rímaði við svör Cooke frá laugardeginum.

„Við munum gefa leikmönnum dags frí þegar við komum heim til Írlands. Þeir geta eytt deginum með fjölskyldu sinni og vinum áður en við förum að undirbúa leikinn við Austurríki. Vonandi klárum við það vel og svo er hægt að halda samtalinu áfram,“ sagði Heimir enn fremur.

Írar munu því æfa í dag og á morgun fyrir leikinn á fimmtudag og Heimir mun sitja fyrir svörum á blaðamannafundi í Dyflinn á morgun. Ætla má að spurningar blaðamanna snúi töluvert meira að málum tengdum Ísrael en leiknum við Austurríki.

Þá er tíðinda að vænta af máli Adam Idah og meints kynþáttaníðs ísraelskra stuðningsmanna í hans garð. Dómari leiksins í Ungverjalandi gat ekki tekið málið til skoðunar eða minnst á það í skýrslu sinni eftir leik þar sem leikmenn Írlands sem bentu honum á köllin sögðu ekki hreint út orðið rasismi eða kynþáttaníð.

Írska knattspyrnusambandið er hins vegar með málið til skoðunar og mun senda inn skýrslu til UEFA, finni það sönnunargögn um níð í garð leikmanna írska liðsins.

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