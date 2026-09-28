Bjarni Guðjónsson og Kári Árnason dásömuðu markvörðinn Hákon Rafn Valdimarsson og sögðu hann langbesta leikmann Íslands í 1-1 jafnteflinu við Eistland í Þjóðadeildinni á laugardag.
Hákon sá við dauðafæri Eistlendinga í fyrri hálfleiknum og varði aftur frábærlega í seinni hálfleik sem og þegar hann varði vítaspyrnu gestanna.
„Það væri ekkert hægt að segja við því ef það kæmu þrjú mörk upp úr þessum færum. Á meðan erum við ekki í neinum opnum færum,“ sagði Bjarni en umræðuna og frammistöðu Hákonar má sjá hér að neðan.
Ekki var að sjá að það bitnaði á Hákoni að hafa ekkert spilað með liði sínu Brentford á leiktíðinni og var hann afar beittur í öllum sínum aðgerðum.
„Hann fær ekkert mikið að gera en þetta eru þó þrjú dauðafæri og hann ver þau öll,“ sagði Kári.
„Það er ekkert að gera hjá honum en svo koma þessi atvik og hann ver þau öll. Svo greip hann inn í, kom út og kýldi boltann vel út fyrir teiginn og greip boltann líka tvisvar, þrisvar og kom strax í gang skyndisókn með frábærum köstum. Hákon var langbesti íslenski leikmaðurinn á vellinum,“ sagði Bjarni.
Elías Rafn Ólafsson var aðalmarkvörður Íslands í undankeppni HM síðasta haust og hefði eflaust staðið í markinu á laugardaginn ef hann hefði ekki meiðst fyrir viku. Nú er orðið ljóst að Elías verður lengi frá, vegna aðgerðar á nýra, og miðað við frammistöðu Hákonar á laugardag verður erfitt að velta honum úr sessi.
„Að einhverju leyti kom það mér á óvart þegar hann missti stöðuna. Ekki út af því hvernig gengið hefur með markmannsstöðuna hingað til. En núna sýnir hann að þetta verður ærið verkefni þegar aftur verður keppt um stöðuna á milli þeirra tveggja. Hann var frábær,“ sagði Bjarni.
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