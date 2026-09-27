Þrír leikir fóru fram í A- og B-deild Þjóðadeildarinnar í dag. Holland rétt náði að sækja 2-1 sigur á Serbíu, Danmörk vann Wales sannfærandi 2-0 og Austurríki vann öruggan 3-1 sigur á Kosovo.
Serbía tók á móti Hollandi og voru gestirnir með yfirhöndina í leiknum nær allan leikinn. Á 30. mínútu var brotið á Crysencio Summerville inni í vítateig Serbíu og fékk Holland vítaspyrnu. Mexx Meerdink fór á punktinn og skoraði sitt fyrsta landsliðsmark fyrir Holland.
Staðan var 1-0 í hálfleik en í fyrstu sókn seinni hálfleiksins náði Serbía að jafna metin. Bart Verbruggen varði gott skot frá Serbum en boltinn datt fyrir Luka Jovic sem skoraði með sinni fyrstu snertingu í leiknum.
Holland var sterkari aðilinn en liðið átti í erfiðleikum með að komast aftur í forystuna þangað til á 70. mínútu þegar Meerdink skoraði sitt annað mark eftir að hafa leikið á Vanja Milinkovic-Savic í marki Serbíu.
Það reyndist lokamark leiksins og náði Holland að vinna 2-1 sigur þökk sé framherjanum Meerdink.
Danir lentu í áfalli þegar aðeins hálftími var búinn af leiknum þegar Patrick Dorgu, leikmaður Manchester United, settist niður og virtist sárþjáður. Hann varð ekki fyrir neinu höggi og því óvíst hvað hrjáði unga Danann.
Bæði lið áttu erfitt með að skapa sér góð færi í fyrri hálfleik þar sem varnarvinna beggja liða var góð. Það vantaði snerpu í sóknarleik beggja liða. Ísinn brotnaði þó þegar Mikkel Damsgaard tók aukaspyrnu og gaf frábæra sendingu inn í teig Wales. Þar reyndi Ben Davies að koma boltanum frá en endaði á því að skora í sitt eigið mark.
Við fyrsta markið var mikill léttir á liði Danmerkur sem bætti öðru marki við á 66. mínútu. Uppskriftin var sú sama og í fyrra marki Danmerkur þar sem Damsgaard tók sendi boltann í teiginn úr aukaspyrnu. Þar datt boltinn fyrir Gustav Isaksen sem skaut á markið og tvöfaldaði forystu Danmerkur. Það reyndist lokamark leiksins og vann Danmörk öruggan 2-0 sigur á heimavelli.
Heimamenn í Austurríki byrjuðu leikinn gegn Kosovo strax sem sterkara liðið og gáfu gestunum fá tækifæri til þess að sækja. Á 23. mínútu tók Romano Schmid aukaspyrnu og gaf fyrirgjöf inn í teig Kosovo. Þar náði varnarmaðurinn David Affengruber að skalla boltann í netið.
Eftir að Austurríki náði forystunni fengu gestirnir lítið andrými í leiknum og rétt áður en flautað var til hálfleiks náði Chukwubuike Adamu að tvöfalda forystu Austurríkis. Heimamenn voru því með tveggja marka forystu þegar flautað var til hálfleiks og var ekkert sem benti til þess að leikurinn yrði öðruvísi í þeim seinni.
Kosovo gerði þrefalda skiptingu í hálfleik sem hleypti smá lífi í spilamennsku liðsins. Sú orka var þó drepin niður þegar Carney Chukwuemeka skoraði þriðja mark Austurríkis og fengu heimamenn aftur stjórn á leiknum.
Gestirnir fengu líflínu þegar markaskorarinn Affengruber braut á Valmir Matoshi í sínum eigin vítateig og fékk Kosovo vítaspyrnu. Edon Zhegrova fór á vítapunktinn og skoraði af miklu öryggi en ef liðið ætlaði að sækja úrslit í leiknum þá þurftu fleiri mörk að koma. Þau urðu ekki fleiri og er Austurríki þá á toppi þriðja riðils B-deildarinnar eftir sigur á bæði Ísrael og Kosovo.