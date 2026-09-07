Árni Gautur heiðraður af ÍA Aron Guðmundsson skrifar 7. september 2026 23:01 Eggert Herbertsson, formaður knattspyrnudeildar ÍA og Árni Gautur Arason, fyrrverandi atvinnu og landsliðsmaður í fótbolta. Myndir: ÍA Fyrir leik ÍA og KR í Bestu deild karla í fótbolta í gær veitti ÍA, Árna Gauti Arasyni heiðursviðurkenningu fyrir glæsilegan knattspyrnuferil og framlag hans til knattspyrnunnar á Akranesi. ÍA greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum í dag en Árni Gautur, sem flutti til Akraness níu ára gamall frá Bandaríkjunum, ólst upp í bænum og spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir ÍA árið 1994 og varð þrisvar sinnum Íslandsmeistari með félaginu. Alls lék Árni Gautur 31 leik fyrir ÍA og átti síðan eftir að eiga farsælan feril í atvinnumennsku sem og með íslenska landsliðinu þar sem að hann spilaði 71 landsleik. Í október á síðasta ári, í samtali við RÚV, opnaði Árni Gautur sig um veikindi en hann glímir við taugahrörnunarsjúkdóminn Hungtington. „Það er óhætt að segja að enginn markvörður sem Akranes hefur alið af sér hafi náð jafn langt á sínum ferli og Árni Gautur Arason. Knattspyrnufélag ÍA óskar Árna Gauti innilega til hamingju með viðurkenninguna og þakkar honum fyrir framlag hans til knattspyrnunnar á Akranesi.“ Á sínum ferli varð Árni Gautur meðal annars sex sinnum Noregsmeistari með Rosenborg og seinna bætti hann við öðrum slíkum titli með Valerenga. Besta deild karla ÍA Íslenski boltinn Mest lesið Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Fótbolti „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Fótbolti Ungur Mexíkói sló heimsmet Hafþórs sem vann samt mótið Sport „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Fótbolti Heiðruðu þjóðarmorðingja fyrir leik Sport Bjargaði mótherja sínum úr logandi bíl Sport Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Íslenski boltinn Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Fótbolti Fleiri fréttir Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Fred framlengir við Fram til 2028 Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum Sjá meira