Íslenski boltinn

Árni Gautur heiðraður af ÍA

Aron Guðmundsson skrifar
Eggert Herbertsson, formaður knattspyrnudeildar ÍA og Árni Gautur Arason, fyrrverandi atvinnu og landsliðsmaður í fótbolta.
Eggert Herbertsson, formaður knattspyrnudeildar ÍA og Árni Gautur Arason, fyrrverandi atvinnu og landsliðsmaður í fótbolta. Myndir: ÍA

Fyrir leik ÍA og KR í Bestu deild karla í fótbolta í gær veitti ÍA, Árna Gauti Arasyni heiðursviðurkenningu fyrir glæsilegan knattspyrnuferil og framlag hans til knattspyrnunnar á Akranesi.

ÍA greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum í dag en Árni Gautur, sem flutti til Akraness níu ára gamall frá Bandaríkjunum, ólst upp í bænum og spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir ÍA árið 1994 og varð þrisvar sinnum Íslandsmeistari með félaginu. 

Alls lék Árni Gautur 31 leik fyrir ÍA og átti síðan eftir að eiga farsælan feril í atvinnumennsku sem og með íslenska landsliðinu þar sem að hann spilaði 71 landsleik.

Í október á síðasta ári, í samtali við RÚV, opnaði Árni Gautur sig um veikindi en hann glímir við taugahrörnunarsjúkdóminn Hungtington.

„Það er óhætt að segja að enginn markvörður sem Akranes hefur alið af sér hafi náð jafn langt á sínum ferli og Árni Gautur Arason. Knattspyrnufélag ÍA óskar Árna Gauti innilega til hamingju með viðurkenninguna og þakkar honum fyrir framlag hans til knattspyrnunnar á Akranesi.“

Á sínum ferli varð Árni Gautur meðal annars sex sinnum Noregsmeistari með Rosenborg og seinna bætti hann við öðrum slíkum titli með Valerenga. 

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