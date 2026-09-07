Rússar svara fyrir sig

Utanríkisráðuneyti Rússlands tilkynnti í dag að ræðismannsskrifstofu Þýskalands í Pétursborg yrði lokað. Þar að auki yrði Þjóðverjum gert að loka þýskum menningarsetrum í Moskvu og Pétursborg. Með þessu eru Rússar að svara með nánast sams konar aðgerðum og Þjóðverjar beittu Rússa á dögunum.
Í síðustu viku opinberuðu ráðamenn í Þýskalandi að rannsókn hefði leitt í ljós að rússneskir útsendarar hefðu reynt sjálfsprengidrónaárás á flugvellinum í Leipzig í ágúst. Var Rússum í kjölfarið gert að loka ræðismannsskrifstofu í Bonn og rússnesku menningarsetri í Berlín.
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Í yfirlýsingu frá rússneska utanríkisráðuneytinu segir að þetta sé til komið vegna „óvinveittra“ aðgerða Þjóðverja.
Þá segir að starfsmenn ræðismannsskrifstofunnar verði að vera farnir frá Rússlandi fyrir 18. september. Áður var búið að gefa út að menningarsetrunum yrði lokað en starfsmenn þeirra verða að yfirgefa Rússland fyrir næsta sunnudag.
⚡️ In response to Germany’s unfriendly actions, Russia is taking retaliatory measures:– Germany’s Consulate General in St Petersburg must close by September 18, 2026;– Goethe-Institut cultural centres in Russia must cease operations.https://t.co/TOkO8lbsGP pic.twitter.com/mQyVK1CMR0— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 7, 2026
⚡️ In response to Germany’s unfriendly actions, Russia is taking retaliatory measures:– Germany’s Consulate General in St Petersburg must close by September 18, 2026;– Goethe-Institut cultural centres in Russia must cease operations.https://t.co/TOkO8lbsGP pic.twitter.com/mQyVK1CMR0
Í yfirlýsingunni segir einnig að það séu Þjóðverjar sem beri ábyrgð á versnandi samskiptum ríkjanna.
Rússar hafa verið sakaðir um að bera ábyrgð á fjölda fjölþáttaógna og árása í Evrópu á undanförnum mánuðum og árum.
Margir leiðtogar í Evrópu vöruðu nýverið við því að hegðun Rússa yrði sífellt glannalegri. Bregðast yrði við þessu „nýja ástandi“.