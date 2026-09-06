Akranes verður í efri hlutanum þegar deildinni verður skipt upp en það var ljóst eftir 3-1 sigur liðsins gegn KR í leik liðanna í 22. umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Elkem-vellinum á Akranesi í dag.
Skagamenn voru sterkari aðilinn í fyrri hálfleiknum og það var þar af leiðandi sanngjarnt þegar Viktor Jónsson kom heimamönnum yfir um miðbik fyrri hálfleiks. Viktor slapp í gegn eftir að skot Gísla Eyjólfssonar fór í varnarmann og framherjinn kláraði færið af stakri prýði.
Þetta er níunda markið sem Viktor skorar í deildinni í sumar. Viktor skallaði svo boltann í netið undir lok fyrri hálfleiks en hann var flaggaður rangstæður og markið stóð því ekki. Þess utan átti Markús Páll Ellertsson skot sem small í stönginni og Viktor fékk annað gott færi þar sem honum brást bogalistin. KR-ingar voru heppnir að sleppa 1-0 undir inn í búningsklefa í hálfleik.
KR skipti um markvörð í hálfleik en Halldór Snær Georgsson fór meiddur af velli og Arnar Freyr Ólafsson kom inná í sínum fyrsta leik síðan hann varð fyrir meiðslum um miðan aprílmánuð.
Skagaliðið komst í 2-0 í upphafi seinni hálfleiks. Gísli Laxdal Unnarsson sendi þá hárnákvæma sendingu fyrir á Viktor sem setti boltann í autt markið. Þar með eru deildarmörkin orðin tíu hjá Viktori.
Ástbjörn Þórðarson kom KR-ingum svo inn í leikinn þegar rúmur klukkutími var liðinn af leiknum. Aron Sigurðarson átti þá fína hornspyrnu. Ástbjörn var grimmastur allra í vítateig Skagamanna og skoraði sjötta markið sitt í deildinni í sumar.
Luke Rae var svo nálægt því að jafna metin þegar um það bil 20 mínútur voru eftir af leiknum. Luke átti þá hnitmiðað og gott skot sem Árni Marínó Einarsson varði frábærlega.
Það var hins vegar Viktor sem fullkomnaði þrennu sína og innsiglaður sigur Skagamanna með marki sínum tæpum tíu mínútum fyrir leikslok. Mörkin þá orðin 11 hjá Viktor í deildinni á þessu tímabili.
Þessi sigur þýðir að ÍA er í fimmta sæti með 30 stig eftir 22 umferðir og verður af þeim sökum í efri hlutanum þegar deildinni verður skipt upp í efri og neðri hluta.
KR er hins vegar í þriðja sæti með 44 stig en Vesturbæingar eru einu stigi á eftir Fram sem gerði 2-2 jafntefli við Víking sem trónir á toppnum með 53 stig.