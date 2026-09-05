Erlent

Miklar truflanir vegna mót­mæla gegn inn­flytj­endum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Dover-höfn í Kent í Englandi er ein fjölfarnasta farþegahöfn landsins.
Dover-höfn í Kent í Englandi er ein fjölfarnasta farþegahöfn landsins. Getty/Oscar Rihll

Miklar truflanir urðu á hafnarstarfsemi í bænum Dover í Kent-sýslu í Englandi í dag er svartklæddur hópur fólks hélt mótmæli að því er virðist gegn straumi flóttamanna til landsins.

Ýmsir breskir miðlar greina frá en í umfjöllun BBC segir að öll umferð hafi verið stöðvuð til og frá höfninni. Lögreglan í Kent hafi ekki enn tjáð hverjir hafi staðið fyrir mótmælunum en segir þau hafa verið „skyndimótmæli“. Hópurinn hafi samanstaðið af hundruðum grímuklæddra manna sem hafi hrópað „stöðvið bátana.“

Mótmælendur hafi lokað vegum sem liggja að höfninni í Dover og miklar umferðatafir hafi myndast. Dover er ein fjölfarnasta ferju- og farþegahöfn Bretlands.

Mike Tapp, þingmaður Dover og Deal, sagði atvikið hafa valdið „hræðilegum truflunum“ fyrir íbúa og skrifaði á samfélagsmiðla: „Ég er kominn með nóg af því að fávitar komi til Dover.“

Chris Vinson sem situr í bæjarstjórn fyrir Íhaldsflokkinn, sagði að nokkur hundruð manns hefðu tekið þátt í mótmælunum og að þau virtust tengjast „ólöglegum fólksflutningum“.

Mótmæli gegn innflytjendum eru algeng í Dover en flótta- og farandfólk sem sigli yfir Ermasundið til Bretlandseyja komi oft í land þar, segir í umfjöllun BBC. Hins vegar séu þau yfirleitt auglýst fyrir fram á opinberum vettvangi. Mótmælin í dag hafi verið í stærra lagi.

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