Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 5. september 2026 23:43 Dover-höfn í Kent í Englandi er ein fjölfarnasta farþegahöfn landsins. Getty/Oscar Rihll Miklar truflanir urðu á hafnarstarfsemi í bænum Dover í Kent-sýslu í Englandi í dag er svartklæddur hópur fólks hélt mótmæli að því er virðist gegn straumi flóttamanna til landsins. Ýmsir breskir miðlar greina frá en í umfjöllun BBC segir að öll umferð hafi verið stöðvuð til og frá höfninni. Lögreglan í Kent hafi ekki enn tjáð hverjir hafi staðið fyrir mótmælunum en segir þau hafa verið „skyndimótmæli“. Hópurinn hafi samanstaðið af hundruðum grímuklæddra manna sem hafi hrópað „stöðvið bátana.“ Mótmælendur hafi lokað vegum sem liggja að höfninni í Dover og miklar umferðatafir hafi myndast. Dover er ein fjölfarnasta ferju- og farþegahöfn Bretlands. Mike Tapp, þingmaður Dover og Deal, sagði atvikið hafa valdið „hræðilegum truflunum“ fyrir íbúa og skrifaði á samfélagsmiðla: „Ég er kominn með nóg af því að fávitar komi til Dover.“ Chris Vinson sem situr í bæjarstjórn fyrir Íhaldsflokkinn, sagði að nokkur hundruð manns hefðu tekið þátt í mótmælunum og að þau virtust tengjast „ólöglegum fólksflutningum“. Mótmæli gegn innflytjendum eru algeng í Dover en flótta- og farandfólk sem sigli yfir Ermasundið til Bretlandseyja komi oft í land þar, segir í umfjöllun BBC. Hins vegar séu þau yfirleitt auglýst fyrir fram á opinberum vettvangi. Mótmælin í dag hafi verið í stærra lagi. Mest lesið Kýld niður fjallið og hafi svo horft á formanninn ljúga í fjölmiðlum Innlent Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi Innlent Bilun hjá Teya olli löngum röðum Innlent Rafmagnslaust var í Reykjavík og Mosfellsbæ Innlent Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Innlent Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Innlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Innlent Fleiri fréttir Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Bandaríkjaher gerði árásir á þrjú írönsk skip Lögreglan í Kaupmannahöfn stendur í ströngu Fjarhægrimenn gætu fundið bragðið af völdum í fyrsta sinn Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Fulltrúar Trump á fund Pútíns og svo Selenskís Réttarhöldunum yfir Clancy lauk án niðurstöðu Ítrekar kröfu á Falklandseyjar: Ekki duttlungar heldur „lífsnauðsyn“ Segja ekkert um svörin við yfirheyrslu Trumps Ógilding réttarhaldanna gegn Clancy sett á ís vegna áfrýjunar Árás á höfuðstöðvar Öryggisstofnunar Úkraínu Kviðdómendur fá enn eitt tækifæri Ákærður fyrir að brjóta á börnum Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Grænlendingar fá fría læknisþjónustu í Danmörku Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin Óttast að yfir áttatíu hafi farist Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Ásakanir á víxl milli leyniþjónusta eftir skothríð í Kænugarði Sakaskrá fjölda glæpamanna óvart hreinsuð Ungmenni drepin og þorp rifið á Vesturbakkanum Hefja síðasta áfanga ferðarinnar til Merkúrs Kviðdómendur fá síðasta séns Trump má enn ekki meina börnum um ríkisborgararétt Kyrrsetja grunsamlegt rússneskt skip á Svalbarða NATO og ESB ætli að bregðast við auknu gáleysi Rússa Eitraður reykjarmökkur veldur vandræðum í Suðaustur-Asíu Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Sjá meira