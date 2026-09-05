Mótmæli fara fram víða um Kaupmannahöfn í dag og þar á meðal hefur hópur sem kallar sig „Danska fólkið“ staðið fyrir mótmælagöngu þar sem þau segjast hafna „trúarlegum öfgum, íslamvæðingu, sjaríalögum, pólitískum öfgum“ meðal annars. Gagnmótmæli hófust á sama tíma en þau eru gegn kynþáttafordómum.
Er þetta meðal þess sem fram kemur í umfjöllun danska ríkisútvarpsins Dr.dk en þar segir einnig að lögreglan hafi haft í nógu að snúast vegna mótmælanna. Þá hafi lögreglu ekki verið gert viðvart um skipulögðu mótmælin en í dag er fánadegi til heiðurs dönskum hermönnum fagnað þar í landi einnig.
Þá segir einnig í umfjölluninni að fólk hafi gert tilraun til þess að loka fyrir alla umferð í götum í miðborg Kaupmannahafnar og lögreglan hafi þurft að fjarlæga það með valdi, er fram komi í tilkynningu frá lögreglunni í Kaupmannahöfn á Police Update.
Myndir af vettvangi sýna lögreglu beita kylfum í átökum við mótmælendur en líkt og fyrr segir voru í það minnsta tvenn skipulögð mótmæli sem hófust klukkan 12:00 á staðartíma. Það voru „ganga fyrir Danmörku“ við Trianglen í Østerbro og gagnmótmælin við Dag Hammarskjölds Allé, sem er í nokkur hundruð metra fjarlægð frá Trianglen.
Í færslu sem birt var á Facebook-reikningi „Danska fólksins“ sagði meðal annars að „það verður gríðarleg fjölmiðlaumfjöllun. DR, TV 2, Radio4, Berlingske, B.T. og aðrir miðlar verða á staðnum“ og voru allir þátttakendur hvattir til þess að skarta dönsku fánalitunum og taka nóg af myndböndum frá mótmælunum til þess að deila áfram.
Gagnmótmælin, sem hófust einnig klukkan tólf, voru skipulögð af Samtökum gegn kynþáttafordómum og mismunun (á dönsku Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination) en samkvæmt annarri frétt Dr.dk um málið mætti þar fólk með borða sem á stóðu skilaboð líkt og „Rasismi? Fjandinn hafi það“ og „Innflytjendur velkomnir!“
Þá er þar haft eftir lögreglunni að í það minnsta þrír hafi verið handteknir það sem af er degi og að þeir séu sakaðir um ofbeldi gegn lögreglu, vörslu flugelda og vörslu fíkniefna. Lögreglufólk hafi staðið í ströngu og þá sér í lagi þar sem mótmælagöngurnar mættust við Østerport.
Ráðamenn fimm Evrópuríkja, Danmerkur, Hollands, Þýskalands, Austurríkis og Grikklands hittust í Kaupmannahöfn í gær, föstudaginn 4. september, og samþykktu áform um stofnun brottfararmiðstöðva utan ESB, er fram kom í frétt DR.dk. Þar sagði einnig að saman muni þau ryðja brautina fyrir strangari innflytjendastefnu í ESB.
Fréttin hefur verið uppfærð.