Erlent

Á­kærður fyrir að brjóta á börnum

Samúel Karl Ólason skrifar
Andrew Tate stendur frammi fyrir fjölda ákæra í Bretlandi og í Rúmeníu.
Andrew Tate stendur frammi fyrir fjölda ákæra í Bretlandi og í Rúmeníu. EPA/Robert Ghement

Saksóknarar í Rúmeníu hafa formlega ákært Andrew Tate fyrir hafa selt ólögráða einstaklinga í mansal, fjárþvætti, kynmök við ólögráða einstakling og fyrir að hafa áhrif á vitni. Tristan bróðir hans hefur einnig verið ákærður fyrir að vera samverkamaður Andrews.

Bræðurnir bjuggu lengi í Rúmeníu og hafa verið til rannsóknar þar um árabil. Þeir voru fyrst ákærðir fyrir mansal í desember 2022. Saksóknarar í Rúmeníu segja að þeir hafi laðað til sín konur með því að ljúga að þeim að þeir vildu eiga í sambandi við þær eða giftast þeim en hafi svo í kjölfarið þvingað þær til að taka upp klámefni.

Reuters hefur eftir rúmenskum lögmanni bræðranna að farið verði yfir nýju ákærurnar og þeim svarað. Bræðurnir hafa ávallt neitað sök og gera það enn, samkvæmt lögmanninum.

Bræðurnir voru handteknir í Miami í júlí, eftir að yfirvöld í Bretlandi fóru fram á að þeir yrðu framseldir þangað.

Ákærurnar gegn hinum umdeilda áhrifavaldi og bróður hans hafa hrannast upp á undanförnum vikum.

Í frétt Reuters segir að saksóknarar í Rúmeníu hafi ekki enn ákveðið hvort þeir ætli að reyna að fá Andew og Tristan framselda. Hægt er að rétta yfir þeim þar í landi án þess að þeir séu viðstaddir, samkvæmt rúmenskum lögum. Það gæti þó tekið nokkurn tíma.

Margra ára rannsóknir og málaferli

Tate og Tristan voru upprunalega handteknir í lok árs 2022, ásamt tveimur konum, og voru þau ákærð fyrir að stýra glæpasamtökum til þess að misnota konur kynferðislega.

Í ágúst 2023 voru þeir svo aftur dæmdir í stofufangelsi vegna nýrra ákæra vegna ásakana um mansal á ólögráða einstaklingum, mansal, kynmök með ólögráða einstaklingi, skipulagðri glæpastarfsemi, tilraunir til að hafa áhrif á framburð vitna og peningaþvætti.

Í desember 2024 komst áfrýjunardómstóll í Rúmeníu að þeirri niðurstöðu að málaferli gegn bræðrunum í fyrra málinu gætu ekki hafist vegna mistaka sem saksóknarar hefðu gert. Málinu var þó ekki lokað heldur þurfa saksóknarar að breyta ákærum sínum, finna ný sönnunargögn eða gera aðrar breytingar.

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