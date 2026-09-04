Ákærður fyrir að brjóta á börnum Samúel Karl Ólason skrifar 4. september 2026 10:21 Andrew Tate stendur frammi fyrir fjölda ákæra í Bretlandi og í Rúmeníu. EPA/Robert Ghement Saksóknarar í Rúmeníu hafa formlega ákært Andrew Tate fyrir hafa selt ólögráða einstaklinga í mansal, fjárþvætti, kynmök við ólögráða einstakling og fyrir að hafa áhrif á vitni. Tristan bróðir hans hefur einnig verið ákærður fyrir að vera samverkamaður Andrews. Bræðurnir bjuggu lengi í Rúmeníu og hafa verið til rannsóknar þar um árabil. Þeir voru fyrst ákærðir fyrir mansal í desember 2022. Saksóknarar í Rúmeníu segja að þeir hafi laðað til sín konur með því að ljúga að þeim að þeir vildu eiga í sambandi við þær eða giftast þeim en hafi svo í kjölfarið þvingað þær til að taka upp klámefni. Reuters hefur eftir rúmenskum lögmanni bræðranna að farið verði yfir nýju ákærurnar og þeim svarað. Bræðurnir hafa ávallt neitað sök og gera það enn, samkvæmt lögmanninum. Bræðurnir voru handteknir í Miami í júlí, eftir að yfirvöld í Bretlandi fóru fram á að þeir yrðu framseldir þangað. Ákærurnar gegn hinum umdeilda áhrifavaldi og bróður hans hafa hrannast upp á undanförnum vikum. Í frétt Reuters segir að saksóknarar í Rúmeníu hafi ekki enn ákveðið hvort þeir ætli að reyna að fá Andew og Tristan framselda. Hægt er að rétta yfir þeim þar í landi án þess að þeir séu viðstaddir, samkvæmt rúmenskum lögum. Það gæti þó tekið nokkurn tíma. Margra ára rannsóknir og málaferli Tate og Tristan voru upprunalega handteknir í lok árs 2022, ásamt tveimur konum, og voru þau ákærð fyrir að stýra glæpasamtökum til þess að misnota konur kynferðislega. Í ágúst 2023 voru þeir svo aftur dæmdir í stofufangelsi vegna nýrra ákæra vegna ásakana um mansal á ólögráða einstaklingum, mansal, kynmök með ólögráða einstaklingi, skipulagðri glæpastarfsemi, tilraunir til að hafa áhrif á framburð vitna og peningaþvætti. Í desember 2024 komst áfrýjunardómstóll í Rúmeníu að þeirri niðurstöðu að málaferli gegn bræðrunum í fyrra málinu gætu ekki hafist vegna mistaka sem saksóknarar hefðu gert. Málinu var þó ekki lokað heldur þurfa saksóknarar að breyta ákærum sínum, finna ný sönnunargögn eða gera aðrar breytingar. Rúmenía Mál Andrew Tate Bretland Bandaríkin Mest lesið Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Erlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Innlent Eyvindur P. Eiríksson látinn Innlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Erlent Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin Erlent Einn enn með stöðu sakbornings vegna E. coli sýkingar á Mánagarði Innlent Óttast að yfir áttatíu hafi farist Erlent Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Innlent Fleiri fréttir Ákærður fyrir að brjóta á börnum Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Grænlendingar fá fría læknisþjónustu í Danmörku Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Tveimur bjargað úr göngum níu dögum eftir skyndiflóðin Óttast að yfir áttatíu hafi farist Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Ásakanir á víxl milli leyniþjónusta eftir skothríð í Kænugarði Sakaskrá fjölda glæpamanna óvart hreinsuð Ungmenni drepin og þorp rifið á Vesturbakkanum Hefja síðasta áfanga ferðarinnar til Merkúrs Kviðdómendur fá síðasta séns Trump má enn ekki meina börnum um ríkisborgararétt Kyrrsetja grunsamlegt rússneskt skip á Svalbarða NATO og ESB ætli að bregðast við auknu gáleysi Rússa Eitraður reykjarmökkur veldur vandræðum í Suðaustur-Asíu Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Trump um Harry og Meghan: „Ég var enginn aðdáandi“ Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Spyr hvort breyta ætti heitinu í Trumpsund Vita hverjir drónamennirnir í Leipzig eru Úkraínumenn skiptust á skotum í Kænugarði Løkke kallar rússneska sendiherrann á teppið Útséð um að markmið Parísarsamkomulagsins náist Pútín segir Rússland vera að vinna stríðið Myrt í tilefnislausri stunguárás á Times Square Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Átökin við Persaflóa stigmagnast á ný Munu verja hagsmuni sína á norðurslóðum „með öllum ráðum“ Sjá meira