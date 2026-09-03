Tvenn geimför losnuðu í dag frá móðurskipi sínu nærri Merkúr og hófu lokaáfangann í nærri því áratugslöngu ferðalagi. BepiColombo-verkefnið er á vegum Geimferðastofnunar Evrópu (ESA) og Geimferðastofnunar Japan (JAXA) og er markmið þess að afla frekari upplýsinga um þessa minnstu reikistjörnu sólkerfisins.
Geimförin eru enn samtengd en gangi allt eftir eiga þau að vera komin á braut um Merkúríus í nóvember og verða svo aðskilin í desember. Fyrst þurfa geimförin að ferðast um 3,3 milljónir kílómetra.
Næsta vor vonast vísindamenn svo til þess að geimförin tvö verði notuð til að kortleggja Merkúr og rannsaka yfirborð reikistjörnunnar og segulsvið hennar.
Annar hluti geimfarsins var smíðaður af ESA og heitir Mercury Planetary Orbiter. Það ber ellefu rannsóknartæki og er ætlað að rannsaka plánetuna sjálfa. Hitt heitir Mercury Magnetospheric Orbiter og var smíðað af Geimvísindastofnun Japan. Því er ætlað að rannsaka segulsvið plánetunnar.
Ferðinni til Merkúrs átti að ljúka í fyrra en geimförin þurftu að fara níu sinnum framhjá Merkúr svo hægt væri að hægja nægilega mikið á þeim svo að þyngdarkraftur reikistjörnunnar gæti gripið þau og haldið þeim á sporbraut.
Sjá einnig: Geimfar sent af stað í sjö ára ferðalag
Ef marka má útsendingu ESA frá stjórnstöð stofnunarinnar í Þýskalandi í dag heppnaðist aðskilnaðurinn fullkomlega.
Farewell, MTM! 💜 https://t.co/iARTEiSGZM— BepiColombo (@BepiColombo) September 3, 2026
Farewell, MTM! 💜 https://t.co/iARTEiSGZM