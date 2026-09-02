Trump um Harry og Meghan: „Ég var enginn aðdáandi“ Agnar Már Másson skrifar 2. september 2026 22:57 Trump tjáði sig um málið á blaðamannafundi. Samsett Mynd „Ég er sáttur með það,“ svaraði Donald Trump Bandaríkjaforseti á blaðamannafundi í dag þegar hann var spurður út í þær fréttir að Harry Bretaprins og Meghan, hertogaynja af Sussex, væru flutt frá Bandaríkjunum aftur til Bretlands. „Ég var enginn aðdáandi,“ bætti forsetinn við. Greint var frá því í vikunni að fjölskyldan hefði flutt ásamt börnum sínum aftur til Bretlands, sex árum eftir að þau hættu opinberum störfum fyrir konungsfjölskylduna og fluttu til Kaliforníu. „Ég og drottningin [Elísabet heitin] áttum ávallt gott samband, mjög gott. Ég fékk að kynnast henni vel. Ég á gott samband við Karl konung,“ hélt Trump áfram. Harry og Meghan kynntust árið 2016 og gengu í hjónaband í Windsor-kastala í maí 2018. Harry hafði lengi gagnrýnt umfjöllun breskra fjölmiðla um Meghan og sagt kynþáttalegan undirtón hafa verið í sumum fréttum. Í janúar 2020 tilkynntu hjónin að þau hygðust draga sig í hlé frá störfum hátt settra meðlima konungsfjölskyldunnar, afla sér eigin tekna og skipta tíma sínum milli Bretlands og Norður-Ameríku. Buckinghamhöll sagði þá að viðræður um stöðu þeirra væru skammt á veg komnar og að leysa þyrfti flókin álitaefni. Áformin um heimkomuna urðu opinber í síðustu viku. Reuters sagði þá að samband Harry og Karls hefði batnað undanfarna mánuði en samband Harry við Vilhjálm, bróður sinn, væri enn slæmt. Á blaðamannafundinum lýsti Trump Karli konungi sem „frábærum gaur“ en bætti við að Harry og Meghan hefðu sýnt konungsfjölskyldunni mikla vanvirðingu. Donald Trump Bretland Harry og Meghan Karl III Bretakonungur Elísabet II Bretadrottning Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Minningarstundir vegna andlátanna Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent Sex svín drápust eftir annað innbrot Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Hópuppsögn á sviði heilsu- og líkamsræktar Innlent Ætli að leggja áherslu á bókun 35 Innlent Fleiri fréttir Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Trump um Harry og Meghan: „Ég var enginn aðdáandi“ Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Spyr hvort breyta ætti heitinu í Trumpsund Vita hverjir drónamennirnir í Leipzig eru Úkraínumenn skiptust á skotum í Kænugarði Løkke kallar rússneska sendiherrann á teppið Útséð um að markmið Parísarsamkomulagsins náist Pútín segir Rússland vera að vinna stríðið Myrt í tilefnislausri stunguárás á Times Square Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Átökin við Persaflóa stigmagnast á ný Munu verja hagsmuni sína á norðurslóðum „með öllum ráðum“ Bandaríkjaher hefur árásir á Íran á ný Ná ekki saman um sakhæfi Clancy Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum Sprengjur nærri spennistöð Hákon sór embættiseið Mannskæðar árásir á Kænugarð sjöttu nóttina í röð Nærri þúsund talin af í Nepal og þúsunda enn saknað Setja körlum aldurstakmark í frjósemismeðferð Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Segir af sér eftir árekstra við Hegseth Hæstiréttur heimilar Trump að halda áfram með veislusalinn Íhuga fleiri árásir á Hormússund Evrópusambandið þurfi að vera meira aðlaðandi Nýr geimsjónauki á að varpa ljósi á huldukrafta alheimsins Afríkudeildin bjargaði herforingjastjórninni „Ég er konan sem kýldi hákarl í andlitið“ Sjá meira