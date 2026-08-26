Harry prins og Meghan, hertogaynja af Sussex, komu til Bretlands í dag ásamt börnum sínum, sex árum eftir að þau hættu opinberum störfum fyrir konungsfjölskylduna og fluttu til Kaliforníu. Bæði AP og Reuters greina frá komunni.
Samkvæmt AP kom einkaflugvél fjölskyldunnar frá Van Nuys í Kaliforníu og lenti á Birminghamflugvelli klukkan 11.56 að breskum tíma. Archie prins, sjö ára, og Lilibet prinsessa, fimm ára, hafa þegar verið skráð í skóla í Bretlandi og hefja nám í september.
Reuters segir fjölskylduna ætla að búa í einkahúsnæði utan Lundúna um ótilgreindan tíma. Þau verða ekki í konunglegri fasteign og taka ekki aftur við opinberum skyldum. Heimili þeirra í Montecito í Kaliforníu verður áfram í þeirra eigu.
ITV greinir frá því að engin lögreglufylgd hafi beðið fjölskyldunnar við komuna. Ekki hefur verið upplýst hvaða öryggisráðstafanir verða gerðar meðan þau dvelja í Bretlandi.
Áformin um heimkomuna urðu opinber í síðustu viku. Reuters segir að fregnirnar hafi komið nánustu ættingjum Harrys og Meghan á óvart og Karl konungur hafi aðeins fengið að vita af ákvörðuninni nokkrum dögum áður en hún varð opinber.
The Guardian hefur eftir heimildarmönnum að flutningurinn hafi ekki verið ræddur þegar Harry, Meghan og börnin heimsóttu Karl og Kamillu drottningu í Highgrove í júlí. Samkvæmt AP var það í fyrsta sinn í nokkur ár sem konungurinn hitti fjölskyldu Harrys.
Reuters segir samband Harrys og föður hans hafa batnað undanfarna mánuði. Samband bræðranna er enn slæmt og miðillinn segir Harry og Vilhjálm prins varla vera í tali. Enginn fundur þeirra hefur verið boðaður í tengslum við heimkomuna.
Harry og Meghan kynntust árið 2016 og gengu í hjónaband í Windsor-kastala í maí 2018. AP rifjar upp að Harry hafi strax árið 2016 gagnrýnt umfjöllun breskra fjölmiðla um Meghan og sagt kynþáttalegan undirtón hafa verið í sumum fréttum.
Í janúar 2020 tilkynntu hjónin að þau hygðust draga sig í hlé frá störfum hátt settra meðlima konungsfjölskyldunnar, afla sér eigin tekna og skipta tíma sínum milli Bretlands og Norður-Ameríku. Buckinghamhöll sagði þá að viðræður um stöðu þeirra væru skammt á veg komnar og að leysa þyrfti flókin álitaefni.
The Guardian greinir frá því að Elísabet drottning hafi hafnað þeirri leið að hjónin sinntu konunglegum skyldum að hluta en stunduðu jafnframt eigin viðskipti. Eftir fund fjölskyldunnar í Sandringham hættu þau opinberum skyldum, opinberum fjárstuðningi og notkun ávarpsins þeirra í konunglegri tign í starfi.
Í opinberri yfirlýsingu Buckinghamhallar árið 2021 var staðfest að Harry og Meghan myndu ekki snúa aftur sem starfandi meðlimir konungsfjölskyldunnar. Þau fluttu fyrst til Kanada og síðan til Montecito í Kaliforníu.
Oprah-viðtalið opnaði sárin
Í viðtali við Oprah Winfrey árið 2021 sagðist Meghan hafa glímt við sjálfsvígshugsanir á meðan hún var ólétt að Archie og leitað aðstoðar innan konungshallarinnar án þess að fá hana. Hún og Harry sögðu jafnframt að ónafngreindur meðlimur konungsfjölskyldunnar hefði velt fyrir sér hversu dökkur húðlitur Archie yrði. Hægt er að kynna sér ummælin í umfjöllun Guardian.
Elísabet drottning svaraði í yfirlýsingu að ásakanirnar sem varða kynþátt væru alvarlegar og yrðu teknar fyrir innan fjölskyldunnar. Hún tók jafnframt fram að minningar fólks um atburðina kynnu að vera ólíkar, að því er kemur fram í umfjöllun Guardian.
Harry og Meghan héldu áfram að gagnrýna konungsfjölskylduna og bresku pressuna í Netflix-þáttunum Harry & Meghan árið 2022. Reuters segir viðtalið við Oprah, Netflix-þættina og bók Harrys hafa átt stóran þátt í neikvæðu viðhorfi margra Breta til hjónanna.
Í endurminningabókinni Spare, sem kom út í janúar 2023, fjallaði Harry um reiði sína í garð föður síns, bróður, stjúpmóður og fjölmiðla. AP segir bókina hafa aukið enn á sundrungu fjölskyldunnar.
Harry lýsti þar átökum við Vilhjálm árið 2019. Samkvæmt frásögn hans kallaði Vilhjálmur Meghan meðal annars dónalega og erfiða áður en hann hrinti Harry í gólfið. The Guardian rekur þessa frásögn en Vilhjálmur hefur ekki tjáð sig opinberlega um hana.
Harry sakaði einnig Kamillu og fólk innan hirðarinnar um að hafa miðlað upplýsingum um aðra fjölskyldumeðlimi til fjölmiðla í skiptum fyrir hagstæða umfjöllun. AP greindi frá þessum ásökunum þegar óvissa ríkti um hvort Harry myndi mæta til krýningar föður síns.
Skömmu eftir útgáfu Spare var Harry og Meghan gert að yfirgefa Frogmore Cottage við Windsor-kastala. Talsmaður þeirra staðfesti brottflutningsbeiðnina við AP. Hjónin höfðu áður endurgreitt 2,4 milljónir punda sem fóru úr opinberum sjóðum í endurbætur á húsinu.
Harry mætti einn til krýningar Karls í maí 2023. Meghan og börnin urðu eftir í Kaliforníu. AP segir Harry hafa setið í tveimur röðum fyrir aftan Vilhjálm og yfirgefið Bretland skömmu eftir athöfnina.
Harry missti sjálfkrafa lögregluverndina sem hann hafði fengið sem starfandi meðlimur konungsfjölskyldunnar. Nefnd á vegum breska innanríkisráðuneytisins ákvað árið 2020 að öryggi hans yrði metið sérstaklega í hvert skipti sem hann kæmi til landsins, samkvæmt tímalínu AP.
Harry höfðaði mál gegn breska ríkinu og hélt því fram að fyrirkomulagið stofnaði fjölskyldu hans í hættu. Hann óskaði einnig eftir því að fá að greiða sjálfur fyrir lögregluvernd en dómstóll hafnaði því. AP greindi frá því að breska ríkið hefði byggt á því að ekki væri hægt að leigja lögreglumenn sem einkalífverði.
Áfrýjun Harrys var hafnað í maí 2025. Hann sagði við BBC eftir dóminn að hann gæti ekki komið með eiginkonu sína og börn til Bretlands við þessar aðstæður. Hann sagði einnig öryggisdeiluna hafa komið í veg fyrir samskipti við föður sinn, samkvæmt AP.
„Ég vil gjarnan sættast við fjölskylduna. Það þýðir ekkert að halda áfram að berjast,“ sagði Harry í viðtalinu.
Buckinghamhöll sagði eftir dóminn að málið hefði verið skoðað ítarlega af dómstólum og niðurstaðan ætíð verið sú sama. AP hafði þetta eftir höllinni í umfjöllun sinni um málið.
Harry hefur höfðað mál gegn þremur stórum breskum blaðaútgefendum vegna meintrar ólöglegrar upplýsingaöflunar. AP segir hann hafa haldið því fram að upplýsingar um skólagöngu, sambönd og einkalíf sitt hafi verið fengnar með símahlerunum, blekkingum og aðstoð einkaspæjara.
Harry vann mál gegn Mirror Group árið 2023. Dómari komst að þeirri niðurstöðu að blöð útgefandans hefðu notað einkaspæjara og ólöglegar símahleranir. AP greinir frá því að Harry hafi fengið 140 þúsund pund í bætur.
Útgefandi The Sun samdi við Harry í janúar 2025 og baðst afsökunar á inngripum í einkalíf hans á árunum 1996 til 2011. Afsökunarbeiðnin náði einnig til ólöglegra aðgerða, samkvæmt AP.
Harry og fleiri þjóðþekktir Bretar töpuðu hins vegar máli gegn útgefanda Daily Mail í júlí. Kröfur þeirra vegna meintrar ólöglegrar upplýsingaöflunar voru felldar niður. The Guardian greinir frá því að hópnum hafi verið gert að greiða 9,54 milljónir punda inn á málskostnað útgefandans fyrir 28. ágúst.
Harry og Meghan sömdu við Netflix og Spotify eftir flutninginn til Bandaríkjanna. The Guardian segir upphaflega Netflix-samninginn hafa verið metinn á um 100 milljónir dala og Spotify-samninginn á um 20 milljónir dala.
Spotify-samstarfinu lauk árið 2023 eftir að tólf þættir höfðu verið framleiddir. Netflix gerði nýjan samning við hjónin árið 2025 til lengri tíma en Reuters segir umfang samstarfsins hafa verið minnkað frá upphaflega samningnum.
Meghan hefur einnig sett á laggirnar lífsstílsfyrirtækið As Ever, sem selur meðal annars sultur, te, vín og kerti. Reuters segir fyrirtækið hafa átt erfitt með að ná flugi en hefur eftir sérfræðingum í vörumerkjum að dvöl í enskri sveit gæti nýst við markaðssetningu þess í Bandaríkjunum.
Vangaveltur hafa verið uppi um að Meghan hyggist snúa aftur til leiklistar. Reuters segir fjölmiðla hafa tengt hana við Netflix þætti Guys Ritchie, The Gentlemen. Hvorki Meghan né framleiðendur þáttanna hafa staðfest viðræður og síðar var greint frá því að hugsanlegt hlutverk hefði verið dregið til baka vegna neikvæðra viðbragða.
Í könnun YouGov í júlí sögðust 22 prósent Breta hafa jákvætt álit á Meghan og 33 prósent á Harry.
Harry og Meghan hafa ekki gefið opinbera skýringu á því hvers vegna þau ákváðu að snúa aftur. Reuters segir breska álitsgjafa hafa velt fyrir sér hvort erfiðleikar í viðskiptum þeirra hafi haft áhrif, en engar upplýsingar liggja fyrir sem staðfesta það.
Harry hefur ítrekað sagt að hann vilji að börnin verji meiri tíma í Bretlandi og kynnist afa sínum. Reuters segir Karl enn ganga undir krabbameinsmeðferð og hefur eftir fyrrverandi starfsmanni hirðarinnar að löngun Harrys til að vera nær föður sínum geti verið einföld skýring á ákvörðuninni.
Ekki hefur verið tilkynnt hversu lengi fjölskyldan verður í Bretlandi. Samkvæmt AP hefja Archie og Lilibet skólagöngu í september, heimilið í Montecito verður áfram í eigu fjölskyldunnar og Harry og Meghan verða áfram utan opinberra starfa konungsfjölskyldunnar.