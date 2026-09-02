Erlent

Enginn að­dáandi Harry og Meghan

Agnar Már Másson skrifar
Trump tjáði sig um málið á blaðamannafundi.
Trump tjáði sig um málið á blaðamannafundi. Samsett Mynd

„Ég er sáttur með það,“ svaraði Donald Trump Bandaríkjaforseti á blaðamannafundi í dag þegar hann var spurður út í þær fréttir að Harry Bretaprins og Meghan, hertogaynja af Sussex, væru flutt frá Bandaríkjunum aftur til Bretlands.

„Ég var enginn aðdáandi,“ bætti forsetinn við.

Greint var frá því í vikunni að fjölskyldan hefði flutt ásamt börnum sínum aftur til Bretlands, sex árum eftir að þau hættu opinberum störfum fyrir konungsfjölskylduna og fluttu til Kaliforníu.

„Ég og drottningin [Elísabet heitin] áttum ávallt gott samband, mjög gott. Ég fékk að kynnast henni vel. Ég á gott samband við Karl konung,“ hélt Trump áfram

Harry og Meghan kynntust árið 2016 og gengu í hjónaband í Windsor-kastala í maí 2018. Harry hafði lengi gagnrýnt umfjöllun breskra fjölmiðla um Meghan og sagt kynþáttalegan undirtón hafa verið í sumum fréttum.

Í janúar 2020 tilkynntu hjónin að þau hygðust draga sig í hlé frá störfum hátt settra meðlima konungsfjölskyldunnar, afla sér eigin tekna og skipta tíma sínum milli Bretlands og Norður-Ameríku. Buckinghamhöll sagði þá að viðræður um stöðu þeirra væru skammt á veg komnar og að leysa þyrfti flókin álitaefni.

Áformin um heimkomuna urðu opinber í síðustu viku. Reuters sagði þá að samband Harry og Karls hefði batnað undanfarna mánuði en samband Harry við Vilhjálm, bróður sinn, væri enn slæmt.

Á blaðamannafundinum lýsti Trump Karli konungi sem „frábærum gaur“ en bætti við að Harry og Meghan hefðu sýnt konungsfjölskyldunni mikla vanvirðingu.

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