Úkraínumenn skiptust á skotum í Kænugarði Samúel Karl Ólason skrifar 2. september 2026 12:21 Þrír munu hafa særst og óstaðfestir fregnir herma að einn sé látinn. Samfélagsmiðlar Til skotbardaga kom á milli starfsmanna tveggja úkraínskra leyniþjónusta í Kænugarði í morgun. Að minnsta kosti þrír eru sagðir særðir en málið mun tengjast tilraun rússneskra útsendara til að ræna leiðtoga rússneskrar sjálfboðaliðasveitar sem berst með Úkraínumönnum. Forsvarsmenn Öryggisstofnunar Úkraínu segja að starfsmenn hennar hafi verið að rannsaka mannránstilraunina þegar útsendarar leyniþjónustu úkraínska hersins réðust á þá. Til skotbardaga kom. Leyniþjónusta úkraínska hersins kallast í daglegu tali GUR eða HUR. Öryggisstofnun Úkraínu, sem er leyniþjónusta, kallast SBU eða SSU. Fregnir hafa borist af því að einn hafi látið lífið en það hefur ekki verið staðfest. More footage from the site. Local media report one HUR officer was killed and two wounded in the Kyiv shooting involving HUR and SBU personnel. SBI representatives and the head of the SBU's Alpha unit arrived at the scene, and the sides agreed to unload their weapons for… https://t.co/ZO5WhEPno9 pic.twitter.com/3z8lk6DpvY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2026 Upplýsingar um málið eru enn á reiki en það snýr víst að Stepan Kaplunov, sem er næstráðandi í sveit sem kallast RVC. Hún er skipuð rússneskum sjálfboðaliðum sem berjast með Úkraínumönnum. Samkvæmt frétt Kyiv Independent reyndi einhver að ræna honum í Kænugarði á dögunum en það mun hafa misheppnast. Útsendarar rússnesku leyniþjónustunnar FSB (arftaka KGB) munu samkvæmt SBU hafa reynt að ræna Kaplunov. Þá segja forsvarsmenn SBU að þegar starfsmenn þeirra hafi verið á ferðinni til að rannsaka mannránstilraunina hafi hópur vopnaðra hermanna stöðvað þá og staðið í vegi þeirra. Að endingu hafi komið til skotbardaga. Ukrainska Pravda hefur eftir SBU að hermennirnir hafi verið handteknir en þrír þeirra eru sagðir hafa særst. Úkraínski miðillinn UA News hefur eftir ráðgjafa Vólódímírs Selenskí, forseta Úkraínu, að hann hafi krafið stjórnendur SBU og GRU um svör vegna skotbardagans. Kirill Budanóv, starfsmannstjóri Selenskís og fyrrverandi yfirmaður GUR, segir að atvikið sé til rannsóknar. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Tengdar fréttir Njósnarar þjálfaðir af CIA heyja skuggastríð gegn Rússum Hópar úkraínskra njósnara sem hafa náin tengsl við Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) og hafa jafnvel verið þjálfaðir í Bandaríkjunum eru sagðir heyja eigið stríð gegn Rússlandi í skuggunum. Þeir eru meðal annars sagðir hafa myrt Daríu Dugina í sprengjuárás, samverkamenn Rússa í austurhluta Úkraínu og rússneska hermenn. 24. október 2023 10:56 Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Innlent Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Innlent „Þetta er smjörklípa“ Innlent Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Innlent Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Innlent Fleiri fréttir Úkraínumenn skiptust á skotum í Kænugarði Løkke kallar rússneska sendiherrann á teppið Útséð um að markmið Parísarsamkomulagsins náist Pútín segir Rússland vera að vinna stríðið Myrt í tilefnislausri stunguárás á Times Square Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Átökin við Persaflóa stigmagnast á ný Munu verja hagsmuni sína á norðurslóðum „með öllum ráðum“ Bandaríkjaher hefur árásir á Íran á ný Ná ekki saman um sakhæfi Clancy Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum Sprengjur nærri spennistöð Hákon sór embættiseið Mannskæðar árásir á Kænugarð sjöttu nóttina í röð Nærri þúsund talin af í Nepal og þúsunda enn saknað Setja körlum aldurstakmark í frjósemismeðferð Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Segir af sér eftir árekstra við Hegseth Hæstiréttur heimilar Trump að halda áfram með veislusalinn Íhuga fleiri árásir á Hormússund Evrópusambandið þurfi að vera meira aðlaðandi Nýr geimsjónauki á að varpa ljósi á huldukrafta alheimsins Afríkudeildin bjargaði herforingjastjórninni „Ég er konan sem kýldi hákarl í andlitið“ Staðfesta heimilisfesti jólasveinsins í Lapplandi „Þeir munu hengja mig“ „Hægriforréttindaöfl“ hafi talað minna megandi inn á nei Einungis sextán látnir í Tíbet en hundraða saknað Telja Rússa undirbúa nýja sókn á landi að Kænugarði Óttast um þúsund manns sem fastir eru í göngum í Nepal Sjá meira