Erlent

Úkraínu­menn skiptust á skotum í Kænu­garði

Samúel Karl Ólason skrifar
Þrír munu hafa særst og óstaðfestir fregnir herma að einn sé látinn.
Þrír munu hafa særst og óstaðfestir fregnir herma að einn sé látinn. Samfélagsmiðlar

Til skotbardaga kom á milli starfsmanna tveggja úkraínskra leyniþjónusta í Kænugarði í morgun. Að minnsta kosti þrír eru sagðir særðir en málið mun tengjast tilraun rússneskra útsendara til að ræna leiðtoga rússneskrar sjálfboðaliðasveitar sem berst með Úkraínumönnum.

Forsvarsmenn Öryggisstofnunar Úkraínu segja að starfsmenn hennar hafi verið að rannsaka mannránstilraunina þegar útsendarar leyniþjónustu úkraínska hersins réðust á þá. Til skotbardaga kom.

Leyniþjónusta úkraínska hersins kallast í daglegu tali GUR eða HUR. Öryggisstofnun Úkraínu, sem er leyniþjónusta, kallast SBU eða SSU. Fregnir hafa borist af því að einn hafi látið lífið en það hefur ekki verið staðfest.

Upplýsingar um málið eru enn á reiki en það snýr víst að Stepan Kaplunov, sem er næstráðandi í sveit sem kallast RVC. Hún er skipuð rússneskum sjálfboðaliðum sem berjast með Úkraínumönnum. Samkvæmt frétt Kyiv Independent reyndi einhver að ræna honum í Kænugarði á dögunum en það mun hafa misheppnast.

Útsendarar rússnesku leyniþjónustunnar FSB (arftaka KGB) munu samkvæmt SBU hafa reynt að ræna Kaplunov.

Þá segja forsvarsmenn SBU að þegar starfsmenn þeirra hafi verið á ferðinni til að rannsaka mannránstilraunina hafi hópur vopnaðra hermanna stöðvað þá og staðið í vegi þeirra. Að endingu hafi komið til skotbardaga.

Ukrainska Pravda hefur eftir SBU að hermennirnir hafi verið handteknir en þrír þeirra eru sagðir hafa særst.

Úkraínski miðillinn UA News hefur eftir ráðgjafa Vólódímírs Selenskí, forseta Úkraínu, að hann hafi krafið stjórnendur SBU og GRU um svör vegna skotbardagans. Kirill Budanóv, starfsmannstjóri Selenskís og fyrrverandi yfirmaður GUR, segir að atvikið sé til rannsóknar.

Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu

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