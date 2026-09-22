Kristján Loftsson framkvæmdastjóri Hvals hf segist ætla í hart fari svo að hvalveiðir verði bannaðar. Hann segist ekki halda að íslensk stjórnvöld muni þora að framfylgja banninu, skattgreiðendur muni borga brúsann fyrir málaferlin.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í viðtali AFP fréttaveitunnar við Kristján, sem ekki hefur gefið Vísi kost á viðtali síðustu vikur. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra greindi frá því í samtali við fréttastofu að hún muni leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem verður lagt fram í febrúar. Sagði ráðherrann viðskiptahagsmuni þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu.
„Við munum ekki veiða hvali lengur en við munum lögsækja ríkið og krefjast verulegra skaðabóta,“ hefur AFP eftir Kristjáni. Þá segist hann halda að stjórnvöld muni ekki þora að lögleiða bannið.
„Þetta mun kosta þá mikla peninga. Þessum ráðherrum er alveg sama því þeir borga ekki sjálfir. Þeir láta skattgreiðendur borga,“ segir Kristján. Hann segist sannfærður um að hvalveiðar muni halda áfram þar sem aðrar svipaðar tillögur sem áður hafi verið lagðar fram hafi á endanum ekki leitt til neins.