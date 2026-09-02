Myrt í tilefnislausri stunguárás á Times Square

Aðstoðarforstjóri bandaríska bankans Bank of America var myrt í stunguárás á Times Square torgi í New York borg í Bandaríkjunum í gær. Árásin átti sér stað um miðjan dag og virðist tilefnislaus að sögn lögregluyfirvalda.
Þá meiddist 68 ára gamall maður einnig í árásinni, þó ekki alvarlega að því er fram kemur í Guardian. Aðstoðarforstjórinn hét Erin Piacenti og var 32 ára gömul. Árásarmaðurinn var 49 ára gömul kona að nafni Pamela Cisneros og hélt hún að sögn lögreglu á tveimur stórum hnífum þegar viðbragsaðila bar að garði.
Var konan skotin með rafbyssu af lögreglumönnum á vettvangi. Það dugði ekki til að því er segir í erlendum miðlum og beittu lögreglumenn þá skotvopnum með þeim afleiðingum að Cisneros lést. Haft er eftir lögregluyfirvöldum að Cisneros hafi átt við geðræn vandamál að stríða.
Þá vísar miðillinn til yfirlýsingar frá Bank of America vegna dauða Piacenti. Segir í yfirlýsingunni að hin 32 ára gamli aðstoðarforstjóri hafi verið ómetanlegur starfskraftur og vinnufélagi, sem verði sárt saknað.