Neitar að hafa myrt Charlie Kirk

Tyler Robinson, 23 ára karlmaður frá Utah, neitar sök í ákæru á morðinu á hægrisinnaða áhrifavaldinum Charlie Kirk. Dómari hefur úrskurðað að saksóknarar megi krefjast dauðarefsingar í réttarhöldunum.
Robinson neitar sök í ákæru um morð auk sex annarra ákæruliða vegna skotárásarinnar á Kirk á háskólasvæði 10. september 2025. Robinson gaf sig fram við lögreglu daginn eftir morðið, ásamt fjölskyldu sinni og nágranna. Næst á hann að mæta fyrir dóm 23. október en þá er búist við að dagsetning réttarhaldanna verði ákveðin. Fjallað er um málið á vef BBC.
Kirk, sem var hægri sinnaður bandarískur áhrifavaldur og bandamaður Bandaríkjaforseta, var skotinn til bana á viðburði í háskóla í Utah í september 2025. Tveimur dögum síðar var Robinson handtekinn grunaður um morðið.
Ekkja Kirks, Erika, móðir tveggja barna þeirra, og foreldrar hans, Robert og Kathryn, voru viðstödd þinghaldið í gær.
Í yfirlýsingu sem fjölskyldan sendi frá sér eftir þinghaldið sagði hún að ákvörðun dómarans væri „mikilvægt skref“ í „leit þeirra að réttlæti“.
„Hvert skref í þessu ferli ber með sér þunga alls þess sem morðið á Charlie hefur tekið frá fjölskyldu hans, sérstaklega börnunum hans sem munu alast upp án föður síns,“ sagði í yfirlýsingunni.
Í umfjöllun BBC um málið segir að meðal gagna málsins séu erfðasýni sem eiga að tengja Robinson við morðvopnið og aðra muni sem fundust á vettvangi, játningar sem hann er sagður hafa gefið ástvinum sínum og myndbandsupptaka af yfirheyrslu á herbergisfélaga hans og kærasta, Lance Twiggs.
„Það er fjall af sönnunargögnum sem sýna að hann er sá sem skaut,“ sagði saksóknarinn Ryan McBride við dóminn á þriðjudag. Hann fór yfir myndbandsupptökur sem hann sagði sýna Robinson „klæddan til að drepa“ á háskólasvæðinu daginn sem skotárásin átti sér stað.
„Við vitum að hinn ákærði er skotmaðurinn ... í fyrsta lagi vegna myndbandsgagnanna; í öðru lagi vegna DNA-sýnanna; í þriðja lagi vegna játninga hans; og í fjórða lagi vegna óbeinna sönnunargagna,“ sagði McBride.
Myndbandsupptaka af yfirheyrslu yfir Twiggs hjá saksóknurum var spiluð við þinghaldið í júlí. Herbergisfélagi Robinsons bar vitni um að hinn ákærði hefði játað skotárásina, grátið og sagt að hann vildi að hann hefði ekki gert það.
Í máli saksóknara kom einnig fram að Robinson hefði verið í sambandi við herbergisfélaga sinn og litið á íhaldssamar skoðanir Kirks, einkum á málefnum trans fólks, sem „viðurstyggilegar“ og að þær hafi verið tilefni morðsins.
Við þinghald málsins í sumar kom fram að Robinson hafði fyrir árásina kannað háskólasvæðið ítrekað daginn sem Kirk var skotinn. Hann hafði samskipti við meðlimi Turning Point USA og fékk sér Chick-fil-A áður en hann sneri aftur í öðrum fötum.
„Nýju fötin innihéldu langar buxur til að hylja riffilinn sem hann hafði falið niður um buxurnar,“ sagði McBride á þriðjudag.
Samkvæmt sönnunargögnum saksóknara sem lögð voru fram við þinghaldið í júlí fannst DNA Robinsons á riffli afa hans sem hafði verið falinn á skógi vöxnu svæði nálægt háskólasvæðinu eftir skotárásina. DNA hans fannst einnig á handklæði sem rifflinum hafði verið vafið inn í og á skrúfjárni sem fannst á vettvangi.
Ákveðið verður í dag, mánudag, hvort að upphaf réttarhaldanna gegn manninum sem grunaður er um að hafa myrt Charlie Kirk verði opið almenningi og fjölmiðlum. Verjendur mannsins, sem heitir Tyler Robinson, vilja að réttarhöldin verði lokuð og hafa einnig krafist þess að mikið af sönnunargögnum í málinu verði ekki opinberuð á þeim grunni að þau gætu haft áhrif á mögulega kviðdómendur.
Maður sem sat í fangelsi í Tennessee í Bandaríkjunum vegna færslu sem hann skrifaði á Facebook um morðið á Charlie Kirk, sem var áhrifamikill áhrifavaldur á hægri væng stjórnmálanna í Bandaríkjunum, mun fá 835 þúsund dali í skaðabætur. Hann var handtekinn eftir að hann grínaðist með dauða Kirks.
Lögmenn mannsins sem grunaður er um að hafa skotið Charlie Kirk til bana hafa beðið um að fyrirtöku í málinu gegn honum verði frestað um hálft ár. Segjast þeir þurfa tíma til að fara betur yfir sönnunargögn sem tengjast lífsýnum sem fundust á rifflinum sem talinn er hafa verið notaður.