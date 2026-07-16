Stytta af Charlie Kirk á Times Square Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. júlí 2026 11:52 Hér má sjá styttuna sem Furnari hefur búið til af Charlie Kirk og áhrifavaldinn sjálfan rétt áður en hann var skotinn til bana. Höggmyndalistamaður hyggst koma fyrir gylltri málmstyttu af hægrisinnaða áhrifavaldinum Charlie Kirk á Times Square á eins árs ártíð hans þann 10. september næstkomandi. Kirk var skotinn til bana á fyrirlestri við Utah Valley-háskóla síðasta haust. Hinn 57 ára Sergio Furnari stendur að baki gjörningnum en hann hefur unnið að gerð styttunnar í fimm mánuði. Furnari er fæddur í Sikiley en flutti til New York fyrir 35 árum síðan og valdi einn fjölfarnasta stað borgarinnar til að koma styttunni fyrir. „Ég er New York-búi svo Times Square er eins og la piazza,“ sagði Furnari en piazza er ítalska orðið yfir torg. „Allt gerist í miðju borgarinnar.“ Styttan er í raunstærð hins tæplega tveggja metra Kirk og heldur hann á hljóðnema enda var Kirk þekktastur fyrir rökræður sínar við háskólanema um pólitísk málefni. Á bringu styttunnar mun standa „Freedom“ eða „Frelsi“. Sjá einnig: Hver var Charlie Kirk? Styttan er í grunnin búinn til úr málmi en er síðan þakin þykku resínefni. Furnari hyggst þó safna nægum pening til að skapa útgáfu af styttunni úr ryðfríu stáli en hann hefur einungis safnaði um 1.500 dölum af þeim 150 þúsund sem hann telur sig vanta. View this post on Instagram A post shared by Sergio Furnari (@sergiofurnariart) Þó Furnari hafi lýst því yfir að styttan verði í miðri Manhattan hefur hann ekki tjáð sig um hvar nákvæmlega hún verður né hvernig hann hyggst komast upp með að koma henni þar fyrir. Planið virðist vera að koma styttunni fyrir hátt uppi á trukki, sem verði lagt við torgið, svo hægt sé að sjá til styttunnar. „Þetta verður á miðju Times Square, miðju alheimsins,“ sagði Furnari við fylgjendur sína á Instagram og hvatti aðdáendur áhrifavaldsins til að mæta með fjölskyldu og vinum. Furnari segist hvorki vera Demókrati né Repúblíkani og gerð styttunnar sé ekki pólitískt útspil. „Það er ekki eins og ég hafi verið aðdáandi eða fylgjandi hans. Raunar var ég sammála honum í fæstu en þetta snýst um málfrelsi,“ sagði Furnari við The New York Post. Morðið á Charlie Kirk Bandaríkin Myndlist Tengdar fréttir Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Charlie Kirk, hægri sinnaður bandarískur áhrifavaldur og bandamaður Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, var skotinn til bana fyrir framan um þrjú þúsund manns á viðburði í háskóla í Utah. Ríkisstjóri Utan hefur lýst morðinu sem „pólitísku launmorði“. 10. september 2025 23:40 Mest lesið Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Lífið Bríet sviptir hulunni af kærastanum Lífið Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið „Undirstaða Hörpu mun hristast undir hreinum og ómenguðum krafti“ Tónlist Fyrsta lesbían til að prýða Playboy Lífið „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Lífið Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Lífið Stytta af Charlie Kirk á Times Square Lífið Haaland hunsaði Holland Lífið Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Fyrsta lesbían til að prýða Playboy „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Haaland hunsaði Holland Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Ljóðrænt hótel á Akureyri David kemur áhugalausri Victoriu til varnar „Drullið ykkur í burtu“ Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Selja herrasetur í Þingholtunum Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lesbíur selja litríka íbúð „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Leikarinn Sam Neill er látinn „Við unnum í nágrannalottóinu“ Steiney frumsýnir kærastann „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Ferðast um heiminn og setur Íslandsmet Ógleymanlegt galdrabrúðkaup á tásunum Krakkatía vikunnar: Víkingar, Njáll og pasta Sjá meira