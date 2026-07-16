Lífið

Stytta af Charlie Kirk á Times Square

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Hér má sjá styttuna sem Furnari hefur búið til af Charlie Kirk og áhrifavaldinn sjálfan rétt áður en hann var skotinn til bana.
Hér má sjá styttuna sem Furnari hefur búið til af Charlie Kirk og áhrifavaldinn sjálfan rétt áður en hann var skotinn til bana.

Höggmyndalistamaður hyggst koma fyrir gylltri málmstyttu af hægrisinnaða áhrifavaldinum Charlie Kirk á Times Square á eins árs ártíð hans þann 10. september næstkomandi. Kirk var skotinn til bana á fyrirlestri við Utah Valley-háskóla síðasta haust.

Hinn 57 ára Sergio Furnari stendur að baki gjörningnum en hann hefur unnið að gerð styttunnar í fimm mánuði. Furnari er fæddur í Sikiley en flutti til New York fyrir 35 árum síðan og valdi einn fjölfarnasta stað borgarinnar til að koma styttunni fyrir.

„Ég er New York-búi svo Times Square er eins og la piazza,“ sagði Furnari en piazza er ítalska orðið yfir torg. „Allt gerist í miðju borgarinnar.“

Styttan er í raunstærð hins tæplega tveggja metra Kirk og heldur hann á hljóðnema enda var Kirk þekktastur fyrir rökræður sínar við háskólanema um pólitísk málefni. Á bringu styttunnar mun standa „Freedom“ eða „Frelsi“.

Sjá einnig: Hver var Charlie Kirk?

Styttan er í grunnin búinn til úr málmi en er síðan þakin þykku resínefni. Furnari hyggst þó safna nægum pening til að skapa útgáfu af styttunni úr ryðfríu stáli en hann hefur einungis safnaði um 1.500 dölum af þeim 150 þúsund sem hann telur sig vanta.

Þó Furnari hafi lýst því yfir að styttan verði í miðri Manhattan hefur hann ekki tjáð sig um hvar nákvæmlega hún verður né hvernig hann hyggst komast upp með að koma henni þar fyrir. Planið virðist vera að koma styttunni fyrir hátt uppi á trukki, sem verði lagt við torgið, svo hægt sé að sjá til styttunnar.

„Þetta verður á miðju Times Square, miðju alheimsins,“ sagði Furnari við fylgjendur sína á Instagram og hvatti aðdáendur áhrifavaldsins til að mæta með fjölskyldu og vinum.

Furnari segist hvorki vera Demókrati né Repúblíkani og gerð styttunnar sé ekki pólitískt útspil.

„Það er ekki eins og ég hafi verið aðdáandi eða fylgjandi hans. Raunar var ég sammála honum í fæstu en þetta snýst um málfrelsi,“ sagði Furnari við The New York Post.

Morðið á Charlie Kirk Bandaríkin Myndlist

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