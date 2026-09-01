Erlent

Sprengjur nærri spennustöð

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá vettvangi í Brandenburg. Embættismenn segja að á annan tug heimagerða sprengja hafi fundist.
Frá vettvangi í Brandenburg. Embættismenn segja að á annan tug heimagerða sprengja hafi fundist. Getty/Frank Hammerschmidt, Picture alliance

Nokkrar sprengjur fundust við spennustöð í Brandenburg í Þýskalandi í dag en að minnsta kosti ein þeirra sprakk í loft upp. Rafmagnslínur urðu fyrir skemmdum með meðfylgjandi truflunum á dreifikerfi en þær voru fljótt lagaðar.

Engan mun hafa sakað við sprenginguna.

Lögreglan er með málið til rannsóknar en sprengjusérfræðingar sáust á svæðinu í dag. Í frétt Spiegel segir að sprengjurnar virðist hafa verið gerðar úr flugeldum.

Dietmar Woidke, forseti Brandenburg, hefur tjáð sig um atvikið og hefur fordæmt þessa árásartilraun, eins og hann kallar atvikið. Þá segir hann að fjöldi atvika sem þessara sýni mikilvægi þess að verja innviði Þýskalands betur.

Spiegel vísar einnig í ummæli Roberts Crumbach, innviðaráðherra, sem kallar atvikið einnig „árás“ og segir atvikið mjög alvarlegt.

Í frétt Süddeutsche Zeitung segir að fyrr á árinu hafi vinstri sinnaðir öfgamenn framið nokkur skemmdarverk á orkuinnviðum nærri Berlín. Um það bil 45 þúsund heimili, fjöldi fyrirtækja, sjúkrahúsa og dvalarheimila voru án rafmagns í nokkra daga.

Þýskaland

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