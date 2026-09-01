Sprengjur nærri spennustöð

Nokkrar sprengjur fundust við spennustöð í Brandenburg í Þýskalandi í dag en að minnsta kosti ein þeirra sprakk í loft upp. Rafmagnslínur urðu fyrir skemmdum með meðfylgjandi truflunum á dreifikerfi en þær voru fljótt lagaðar.
Engan mun hafa sakað við sprenginguna.
Lögreglan er með málið til rannsóknar en sprengjusérfræðingar sáust á svæðinu í dag. Í frétt Spiegel segir að sprengjurnar virðist hafa verið gerðar úr flugeldum.
Dietmar Woidke, forseti Brandenburg, hefur tjáð sig um atvikið og hefur fordæmt þessa árásartilraun, eins og hann kallar atvikið. Þá segir hann að fjöldi atvika sem þessara sýni mikilvægi þess að verja innviði Þýskalands betur.
Spiegel vísar einnig í ummæli Roberts Crumbach, innviðaráðherra, sem kallar atvikið einnig „árás“ og segir atvikið mjög alvarlegt.
Í frétt Süddeutsche Zeitung segir að fyrr á árinu hafi vinstri sinnaðir öfgamenn framið nokkur skemmdarverk á orkuinnviðum nærri Berlín. Um það bil 45 þúsund heimili, fjöldi fyrirtækja, sjúkrahúsa og dvalarheimila voru án rafmagns í nokkra daga.
Tilgangur ferðar John Ratcliffe, forstjóra CIA, til Moskvu í vikunni var að hvetja Rússa til að setjast að samningaborðinu með Úkraínumönnum. Frá þessu greinir New York Times.
Nánustu ráðgjafar frambjóðandi jaðarhægriflokksins Valkosts fyrir Þýskaland sem gæti orðið fyrsti fulltrúi flokksins til þess að sigra í kosningum voru félagar í bönnuðum nýnasistasamtökum. Frambjóðandinn segir ráðgjafana alla „framúrskarandi“ fólk.
Óvenju mörg tilfelli þar sem fólk hefur smitast af malaríu hafa komið upp á einum stærsta flugvelli Þýskalands og þegar hafa í það minnsta tveir látist. Talið er að malarían hafi borist með moskítóflugu um borð í flugvél en það hefur fengist staðfest að sex flugvallarstarfsmenn, karlmenn í mismunandi stöðum og á mismunandi svæðum vallarins, hafi smitast.
Gróðureldar sem hafa geisað í þurrki og hitabylgjum í Evrópu í sumar hafa tendrað í gömlum sprengjum úr fyrri og seinni heimsstyrjöldinni. Tilkynnt hefur verið um sprengingar í nokkrum Evrópulöndum í sumar.
Skotvopn sem höfðu verið grafin í jörðu fundust í skógi nærri Berlín sem þýsk yfirvöld telja að tengist rússnesku leyniþjónustunni. Þýsk yfirvöld reyna að nú að fá einstakling framseldan frá Rúmeníu vegna fundarins.