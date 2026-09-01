Fótbolti

Vaktin: Loka­dagur félagsskiptagluggans

Valur Páll Eiríksson skrifar
Albert Guðmundsson hefur fært sig um set innan Ítalíu.
Albert Guðmundsson hefur fært sig um set innan Ítalíu. Getty

Félagsskiptaglugginn í fótboltanum lokar víðsvegar um Evrópu í dag. Vísir mun fylgjast með öllu því helsta sem gerist á markaðnum.

Búast má við allskyns félagsskiptum á lokadeginum í dag og fjölmörg lið sem hyggjast nýta síðasta séns styrkja hópa sína.

Liðin hafa þó mislangan tíma til verksins eftir því hvar þau eru staðsett.

Félagsskiptagluggarnir loka á eftirfarandi tímum:

  • England: 00:00 á miðnætti.
  • Spánn: 23:59 fyrir miðnætti.
  • Ítalía: 20:00 í kvöld.
  • Þýskaland: Lokaði klukkan 20:00 í gær.
  • Frakkland: Lokaði klukkan 20:00 í gær.

Að neðan má nálgast vaktina þar sem öll helstu tíðindi koma inn eftir því sem þau berast.

Mælt er með því að endurhlaða síðuna ef vaktin sést ekki.

Enski boltinn

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