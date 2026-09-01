Félagsskiptaglugginn í fótboltanum lokar víðsvegar um Evrópu í dag. Vísir mun fylgjast með öllu því helsta sem gerist á markaðnum.
Búast má við allskyns félagsskiptum á lokadeginum í dag og fjölmörg lið sem hyggjast nýta síðasta séns styrkja hópa sína.
Liðin hafa þó mislangan tíma til verksins eftir því hvar þau eru staðsett.
Félagsskiptagluggarnir loka á eftirfarandi tímum:
Að neðan má nálgast vaktina þar sem öll helstu tíðindi koma inn eftir því sem þau berast.
Mælt er með því að endurhlaða síðuna ef vaktin sést ekki.