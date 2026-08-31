Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur heimilað Donald Trump Bandaríkjaforseta að halda áfram með framkvæmdir við nýjan veislusal í Hvíta húsinu. Framkvæmdirnar voru stöðvaðar af alríkisdómara í vor.
Tillagan um að ógilda úrskurð lægri dómsins sem stöðvaði bygginguna var samþykkt með fimm atkvæðum gegn fjórum. Verndarsamtökin National Trust for Historic Preservation höfðuðu mál gegn ríkisstjórn Trumps og tók alríkisdómari, auk þriggja annarra dómara, þeirra hlið. Það gerðu þeir vegna þess að Trump hafði ekki fengið leyfi fyrir framkvæmdunum á þinginu.
Framkvæmdirnar við Hvíta húsið voru hins vegar þegar hafnar. Búið er að rífa niður hluta Hvíta hússins til að rýma fyrir veislusalnum sem á að vera um 8.400 fermetrar að stærð. Meðal þess sem var í hluta hússins sem var rifinn var skrifstofa forsetafrúarinnar og kvikmyndahús sem var upphaflega byggt árið 1902.
Trump hefur fært rök fyrir því að veislusalurinn sé mikil öryggisnauðsyn. Hann hefur áður sagt að verkefnið innihaldi einnig sprengjubyrgi, sjúkrastofnanir, varnir gegn drónum og flugskeytum og aðra öryggisþætti samkvæmt Reuters.
Framkvæmdirnar hófust í október 2025 og var austurálman rifin án alls samráðs við eftirlitsaðila.