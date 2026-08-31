Glódís Perla hélt hreinu þegar lið hennar jafnaði met

Glódís Perla Viggósdóttir hélt hreinu þegar Bayern München vann FSV Mainz 2-0 í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Bayern München hefur nú unnið báða leiki sína í deildinni.
Glódís Perla Viggósdóttir spilaði allan leikinn þegar Bayern tók á móti Mainz. Bakvörðurinn Giulia Gwinn kom Bayern yfir á 38. mínútu en heimakonurnar voru mun betri allan leikinn.
Lið Bayern hélt boltanum örugglega og sköpuðust ekki mörg færi fyrir gestina í Mainz. Glódís Perla var góð í uppspili liðsins og var fljót að bregðast við ef Mainz ætlaði að sækja.
Á 64. mínútu fór Magdalena Eriksson af velli en hún byrjaði leikinn við hlið Glódísar Perlu í miðverðinum. Fyrir hana kom Vanessa Gilles og átti hún eftir að setja svip sinn á leikinn. Í uppbótartíma náði hún að innsigla öruggan 2-0 sigur og er Bayern eitt af aðeins fjórum liðum sem hafa unnið sína fyrstu tvo leiki í deildinni.
Þetta var gríðarlega mikilvægur leikur því þetta var 44. leikurinn í röð sem Bayern spilar í þýsku úrvalsdeildinni án þess að tapa. Liðið er því að jafna sitt eigið met og getur slegið það með sigri í næsta leik þegar liðið fær Freiburg í heimsókn.