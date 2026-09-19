Albert með Lazio á toppinn en Þórir settist niður

Eftir 2-2 jafntefli Roma og Inter fyrr í dag gafst Alberti Guðmundssyni og félögum í Lazio tækifæri til að jafna þessi lið að stigum á toppi ítölsku A-deildarinnar í fótbolta og það nýttu Lazio-menn sér, með 2-0 útisigri gegn Venezia.
Þórir Jóhann Helgason var á miðjunni hjá Venezia en var skipt af leikvelli á 73. mínútu, eftir að hafa sest niður á völlinn sem varð til þess að dómarinn stöðvaði leikinn. Þórir virtist þó ekki þjáður og labbaði óhaltur af velli.
Skömmu síðar kom Albert inná hjá Lazio, fyrir Kenneth Taylor, en staðan var þá þegar orðin 2-0 eftir mark Mattia Zaccagni úr víti og mark frá Tijjani Noslin á 60. mínútu.
Lazio hefur þar með enn ekki tapað leik á tímabilinu og er með 13 stig eftir fimm umferðir, rétt eins og Roma og Inter sem þó eru með betri markatölu. Venezia er hins vegar eina liðið í deildinni sem enn er án stiga.
Albert heldur nú til Íslands til að taka þátt í komandi landsleikjum, þeim fyrsta gegn Eistlandi á Laugardalsvelli næsta laugardag, en Þórir var ekki valinn í hópinn að þessu sinni.