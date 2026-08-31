Sjáðu geggjað mark Kristófers og öll hin úr Bestu

Ellefu mörk voru skoruð í þremur leikjum í Bestu deild karla í fótbolta í gær. Kristófer Konráðsson skoraði mark dagsins.
Fram og KA skildu jöfn 2-2 í Úlfarsárdal þar sem KA leiddi 2-1 fram á 80. mínútu þegar stórglæsilegt mark Kristófers Konráðssonar tryggði Fram stig. Kyle McLagan skoraði hitt mark Fram en Guðjón Ernir Hrafnkelsson og Adam Ægir Pálsson skoruðu mörk gestanna að norðan.
Valur og ÍA skildu einnig jöfn 2-2. Markús Páll Ellertsson kom ÍA yfir snemma leiks en tvö mörk á tveimur mínútum frá Lúkasi Loga Heimissyni og Jónatan Inga Jónssyni veittu Val 2-1 forystu á 80. mínútu. Undir blálokin refsaðist Frederik Schram fyrir leiktafir er hann var of lengi að taka markspyrnu og hornspyrna dæmd fyrir ÍA.
Baldvin Þór Berndsen skallaði boltann inn eftir horn og 2-2 niðurstaðan.
FH vann þá mikilvægan 2-1 sigur á Keflavík. Eftir að Stefan Ljubicic kom Keflavík yfir tryggði mörk Gils Gíslasonar og Kjartans Kára Halldórssonar Hafnfirðingum sigurinn.