Yfirvöld í Kína hafa staðfest örfá dauðsföll í Tíbet vegna flóðbylgjunnar og aurskriðanna í síðustu viku. Hundraða er enn saknað en erfitt er að komast að bænum sem varð hvað verst úti á svæðinu.
Hamfarirnar áttu sér stað þann 26. ágúst en enn sem komið er hafa yfirvöld í Kína einungis staðfest sextán dauðsföll, samkvæmt ríkismiðlinum CGTN. Þá er 546 saknað.
Í Nepal er vitað til þess að tæplega þúsund eru látnir en rúmlega fjögur þúsund manns er saknað þar.
Sjá einnig: Óttast um þúsund manns sem fastir eru í göngum í Nepal
Í Tíbet sneru hamfarirnar að mestu að bænum Gyirong, sem lá á landamærum Nepal og Tíbet.
Sá bær er svo gott sem horfinn, ef marka má fréttaklippur frá vettvangi og myndefni frá því þegar flóðbylgjan skall á bænum.
Hér má svo sjá fyrir og eftir loftmyndir af Gyirong. Flóðbylgjan kom niður ána hægra megin á myndinni.
New imagery from @vantortech confirms that the China-Nepal Rasuwagadhi border crossing has been completely destroyed, with the glacial flood completely scouring the valley floor. At least 359 people are dead and nearly 1,000 missing, according to local authorities. pic.twitter.com/DiBiUzJGtO— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 27, 2026
New imagery from @vantortech confirms that the China-Nepal Rasuwagadhi border crossing has been completely destroyed, with the glacial flood completely scouring the valley floor. At least 359 people are dead and nearly 1,000 missing, according to local authorities. pic.twitter.com/DiBiUzJGtO
Björgunarsveitir hafa ekki náð almennilega til bæjarins með vinnutæki þar sem enn er verið að gera nýjan veg þangað.
Samkvæmt CGTN koma rúmlega tvö þúsund manns, þar á meðal hermenn, að björgunarstörfunum í Tíbet. Unnið er að því að gera nýjan veg á svæðið en fótgangandi björgunaraðilar hafa leitað að minnsta kosti tvisvar sinnum í rústunum af Gyirong.
Hér að neðan má sjá myndefni af þeirri vinnu og í lokin er drónamyndband sem sýnir leifarnar af Gyirong. Vinnan þykir mjög erfið, þar sem mikið vatn flæðir niður dalinn þar sem verið er að gera veginn.
Lengi var óttast að nýtt stöðuvatn sem myndaðist eftir flóðið gæti leitt til frekari flóða en áin þykir komin í eðlilegt horf. Hættan er þó ekki alfarið liðin hjá og hefur vatn safnast saman á fleiri stöðum, samkvæmt frétt CGTN.
Talið er að hamfarirnar hafi orðið eftir að jökulhlaup átti sér stað ofarlega í Himalæjafjöllum.
Í fréttinni hér að neðan má sjá útskýringarmyndband sem sýnir hvernig talið er að flóðbylgjan hafi farið af stað.
Tugir skólabygginga voru eyðilagðar og skoluðust burt þegar skyndiflóð og skriður ruddust niður fjalladali í Nepal og Tíbet þann 26. ágúst en þúsunda er enn þá saknað og tala látinna fer hækkandi. Skólastjóri í Nepal rýmdi skólann og skipaði um níu hundruð börnum að færa sig á hærra svæði örskömmu áður en flóðið skall á skólabyggingunni.
Að minnsta kosti 359 eru dánir og rúmlega níu hundruð er saknað eftir skyndiflóð og skriður í Nepal í gær. Svipað ástand er í Tíbet þar sem hundraða er enn saknað. Að minnsta kosti sjö hundruð erlendir ferðamenn eru meðal þeirra sem er saknað.
Yfir 1.500 er saknað eftir að jökulhrun olli skyndiflóði á landamærum Nepal og Tíbet. Svæðið er vinsælt meðal göngufólks og pílagríma og meirihluti þeirra sem saknað er eru ferðamenn.
Hundraða er saknað eftir að stærðarinnar skyndiflóð og skriður sópuðu heilu þorpunum á brott og ollu miklum skemmdum í Nepal og Tíbet í morgun. Flóðin ollu einnig miklum skemmdum á innviðum og orkuverum en yfirvöld í Nepal hafa beðið Indverja og Kínverja um aðstoð vegna flóðanna.