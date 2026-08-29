Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur/Njarðvíkur, segir tap liðsins gegn Víkingi í Bestu-deild kvenna í fótbolta í dag vera eitt skref í þróunarferli liðsins. Liðið hafi lent á andlegum vegg í þetta skiptið.
„Við spiluðum vel fyrsta korterið og fengum góð færi og stöður til þess að komast yfir. Það hefði verið forvitnilegt að sjá hvernig leikurinn hefði þróast ef við hefðum náð fyrsta markinu í leiknum,“ sagði Gylfi eftir leik.
„Eftir að þær skora fannst mér liðið mitt lenda á ákveðnum andlegum vegg, sem er bara eðililegt. Við unnum mikilvægan sigur í síðasta leik og við erum með ungt lið í höndunm sem er í ákveðnu. Við erum bara mannleg og svona getur gerst,“ sagði Gylfi þar að auki.
„Við getum tekið fjölmargt jákvætt út úr þessum leik og þessi dagur fer bara í reynslubankann. Það var margt í uppspilinu sem gekk upp og annað ekki. Við erum að þróast í rétta átt og þetta tap breytir ekki þeirri þróun,“ sagði hann um framhaldið.