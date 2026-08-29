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Orri hetjan í fyrsta sigrinum

Sindri Sverrisson skrifar
Orri Steinn Óskarsson skoraði laglegt og dýrmætt mark í dag.
Orri Steinn Óskarsson skoraði laglegt og dýrmætt mark í dag. EPA/JUAN HERRERO

Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson skoraði sigurmark bikarmeistara Real Sociedad í dag, í spænsku 1. deildinni í fótbolta.

Orri og félagar unnu Espanyol 2-1 á heimavelli og hafa þar með krækt í sinn fyrsta sigur á leiktíðinni, eftir töp gegn Real Betis og Real Madrid í fyrstu tveimur umferðunum.

Orri skoraði markið mikilvæga í dag á 61. mínútu úr skyndisókn þar sem hann tók hlaup í gegnum vítateigsbogann, fékk sendingu fram frá fyrirliðanum Mikel Oyarzabal og kláraði færið af miklu öryggi í vinstra hornið.

Ander Barrenetxea hafði komið Real Sociedad yfir strax á 4. mínútu en Roberto Fernández jafnaði metin rétt fyrir hálfleik.

Liðin eru nú bæði með þrjú stig eftir þrjár umferðir.

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