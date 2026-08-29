Orri hetjan í fyrsta sigrinum

Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson skoraði sigurmark bikarmeistara Real Sociedad í dag, í spænsku 1. deildinni í fótbolta.
Orri og félagar unnu Espanyol 2-1 á heimavelli og hafa þar með krækt í sinn fyrsta sigur á leiktíðinni, eftir töp gegn Real Betis og Real Madrid í fyrstu tveimur umferðunum.
Orri skoraði markið mikilvæga í dag á 61. mínútu úr skyndisókn þar sem hann tók hlaup í gegnum vítateigsbogann, fékk sendingu fram frá fyrirliðanum Mikel Oyarzabal og kláraði færið af miklu öryggi í vinstra hornið.
🚨🇪🇸 | GOAL: ORRI OSKARSSON GIVES THE LEAD FOR REAL SOCIEDAD! FANTASTIC FINISH!Real Sociedad 2-1 Espanyol. pic.twitter.com/OoAwx6hCQM— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 29, 2026
🚨🇪🇸 | GOAL: ORRI OSKARSSON GIVES THE LEAD FOR REAL SOCIEDAD! FANTASTIC FINISH!Real Sociedad 2-1 Espanyol. pic.twitter.com/OoAwx6hCQM
Ander Barrenetxea hafði komið Real Sociedad yfir strax á 4. mínútu en Roberto Fernández jafnaði metin rétt fyrir hálfleik.
Liðin eru nú bæði með þrjú stig eftir þrjár umferðir.