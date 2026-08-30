Samþykkt var á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í vikunni að breyta byggingu í Ármúla 28 til 30 og gera þar unglingaskóla fyrir um 250 nemendur. Gert er ráð fyrir að börn í Múlum og Skeifunni geti sótt þar nám. Ekki kemur fram hvenær framkvæmdum á að ljúka og hvenær skólastarf á að hefjast.
Samþykkt var á fundi umhverfis- og skipulagsráðs var samþykkt að gera gerður yrði unglingaskóli í byggingu við Ármúla 28 til 30 þar sem síðustu ár hefur verið leik- og grunnskóli starfræktir tímabundið. Hagaskóli, Vogaskóli og leikskólarnir Hagaborg og Brákarborg hafa, til dæmis, nýtt rýmið síðustu ár. Tillagan var samþykkt á fundinum og vísað til borgarráðs.
Í fundargerð ráðsins kemur fram að Selið fasteignafélag hafi lagt fram umsókn um nýtt deiliskipulag í eigninni og að þar sé gert ráð fyrir að gera bygginguna á lóð að varanlegum grunnskóla með allt að 250 nemendum og 45 starfsmönnum. Byggingin verði grunnskóli í notkunarflokki 1.
Auk þess er gert ráð fyrir auknu byggingarmagni á lóð vegna flóttaleiða og lyftu og aðlöguðum leiksvæðum á pöllum, annars vegar á þaki bakhúss og svo yfir núverandi lóð að hluta.
Meirihluti fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins lýsti á fundinum yfir ánægju með nýtt deiliskipulag. Þau vona að nýr unglingaskóli í Ármúla muni vonandi komast hratt og örugglega í notkun í nálægð við það hverfi þar sem nemendur búa.
„Mikilvægt er að huga sérstaklega að öruggum samgöngum að skólanum, enda eru börn á þessum aldri að jafnaði sjálfstæð í ferðum sínum til og frá skóla og fara oftast gangandi eða hjólandi. Í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um öruggar og greiðar gönguleiðir fyrir skólabörn leggur meirihlutinn áherslu á að tryggðar verði örugg leið yfir götur og nauðsynlegar umferðaraðgerðir, svo sem góð lýsing og hraðahamlandi lausnir. Öryggi barna í nærumhverfi skólans er lykilatriði og mikilvæg forsenda þess að efla sjálfbærar samgöngur og heilbrigt líferni,“ segir að lokum í bókun þeirra.
Pétur H. Marteinsson og Heiða Björg Hilmisdóttir, fulltrúar Samfylkingar í ráðinu, segja breytinguna mikilvægt skref í að efla nærþjónustu og grunnskólaframboð fyrir vaxandi íbúðahverfi í Múlunum og Skeifunni.
„Sérstaklega er fagnað metnaðarfullri hönnun og skapandi nýtingu á leiksvæðum á pöllum og þökum í þéttbýli. Samhliða stuðningi við tillöguna undirstrika fulltrúar Samfylkingarinnar að afar mikilvægt er að vanda vel til verka á næstu stigum verkefnisins og taka ríkt tillit til þeirra ábendinga og athugasemda sem komið hafa fram,“ segir í bókun þeirra.
Þau benda á að algjört frumskilyrði sé að aðgengi og umferðaröryggi barna sé haft í öndvegi við alla frekari hönnun og framkvæmd.
„Ráðast þarf í nauðsynlegar umferðaröryggisaðgerðir, hækka innkeyrslur meðfram Ármúla, bæta lýsingu og tryggja öruggar þveranir við greiningu á hættulegum gatnamótum í nærumhverfinu áður en skólahald hefst. Einnig þarf að tryggja að farið sé eftir kröfum um samfellda hjólainnviði og að lágmarki 150 hjólastæði. Þá verður að mæta réttmætum áhyggjum nágranna með því að tryggja skýran aðskilnað á gönguleiðum barna og athafna- og vöruflutningasvæðum nærliggjandi fyrirtækja. Að lokum er undirstrikað að fullnægja verði öllum kröfum Heilbrigðiseftirlitsins er varða hljóðvist, loftgæði og fallvarnir á þaksvæðum við útgáfu byggingarleyfis,“ segir að lokum.
Fjallað var um málið á fundi skipulagsfulltrúa þann 18. Ágúst. Í umsögn hans má finna athugasemdir frá tveimur, annars vegar fyrirtækinu Krosshólmum og heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Í athugasemd Krosshólma er bent á að bílastæði séu ekki næg við skólann og að líklegt sé að bílastæði verði notuð við Ármúla 32, þar sem rannsóknarfyrirtæki Sameind, er rekið en Krosshólmi er fyrirtækið sem á Sameind.
„Öryggi barna á milli húsa við Ármúla 28-30 og Ármúla 32 um stíg þar sagt ábótavant og að gangbraut í framhaldi stígs við Ármúla sé ósamþykkt og hindri umferð milli húsa. Hætta stafi af umferð um þann stíg og að lokun hans hindri aðgengi vegna atvinnustarfsemi húsanna.
Í svari skipulagsfulltrúa kemur fram að samhliða gerð deiliskipulags hafi verið unnið samgöngumat fyrir skólann og bílastæðamat sé hluti þess. Samkvæmt því sé bílastæðaþörf uppfyllt á svæðinu.
„Annars eru þá einnig bílastæði í göturými utan lóða sem geta nýst frekar en að bílastæði á öðrum lóðum verði notuð. Stígur er skilgreindur á milli húsanna Ármúla 30 og Ármúla 32 samkvæmt gildandi mæliblaði fyrir Ármúla 32 og er hann utan lóðar,“ segir í svarinu og að deiliskipulagsbreytingarnar nái ekki til stígsins en upplegg og meðmæli samgöngumats gerir það að vísu. Stígur á þeim stað sé ekki breyting frá gildandi stöðu miðað við mæliblað og bæti til muna gönguleiðir í gegnum Múlana og frá almenningssamgöngum við Suðurlandsbraut.
„Sú notkun sem verið hefur um stíg og umferð um hann ásamt bílastæðum sem lögð voru út frá stígnum er því ekki í samræmi við gildandi lóðarblöð,“ segir í svarinu og er bent á aðgerðir sem skrifstofa samgangna og borgarhönnunar gerðu við Síðumúla 15 og Ármúla 30 til að bæta öryggi gangandi.
Í ábendingum Krosshólma var einnig bent á að betra væri að byggja við Álftamýraskóla en að koma upp unglingaskóla þarna. Í svari skipulagsfulltrúa kemur fram að skólahverfi Álftamýraskóla sé mjög stórt og með uppbyggingu austast í því, í Múlunum og Skeifunni, sé staðsetning Ármúla 28-30 talin mjög góð til að taka við eldri nemendum grunnskólans.
„Tenging við almenningssamgöngur um stíg að Suðurlandsbraut er einnig góð frá lóðinni og göngutengin við eldra íbúðarhverfi stendur þá einnig til bóta. Í þegar byggðu umhverfi sem hér á við er ekki hlaupið að því að finna lausnir fyrir skólastarfsemi og staðsetning talin falla nokkuð vel að þörfum miðað við fyrri ástæður. Þær kröfur sem gerðar eru til skóla verða tryggðar í áframhaldandi hönnun og vinnu að húsnæðinu og tryggja deild framkvæmda og viðhalds ásamt skóla- og frístundasviði að húsnæði uppfylli þar til gerðar kröfur áður en skólahald hefst,“ segir um það.
Í umsögn heilbrigðiseftirlitsins er bent á nálægt við umferð varðandi hljóðvist og bent á mikilvægi fallvarna við palla og hæðarmismun.