Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark Sunna Sæmundsdóttir skrifar 18. september 2026 14:00 Um fimmtungur ungmenna á aldrinum 18 - 24 ára viðurkennir að hafa ekið eftir að hafa drukkið fleiri en einn áfengan drykk. VÍSIR/GETTY Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur í viðhorfskönnun Samgöngustofu og hlutfall þeirra sem segjast hafa ekið eftir að hafa fengið sér fleiri en einn drykk nálgast sögulegt hámark. Sérfræðingur segir þróunina áhyggjuefni og telur þörf á átaki. Samgöngustofa gerir árlega viðhorfskönnun meðal ökumanna þar sem fólk er annars vegar spurt hvort það hafi ekið eftir að minnsta kosti einn drykk og hins vegar fleiri drykki. Dökk mynd teiknast upp þegar horft er til ungmenna á aldrinum átján til tuttugu og fjögurra ára. Í fyrra játaði nær þriðjungur þeirra, eða tuttugu og níu prósent, að hafa ekið eftir að minnsta kosti einn drykk og fimmtungur, eða tuttugu og eitt prósent, sagðist hafa ekið eftir fleiri drykki. Hlutfallið í báðum flokkum hefur farið hækkandi á allra síðustu árum. Hafa ekið eftir a.m.k. einn drykk Hafa ekið eftir meira en einn drykk Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og fræðsludeildar Samgöngustofu, segir þróunina áhyggjuefni. „Við höfum tekið eftir því að ölvunarakstur og bara áfengisdrykkja ungs fólks hafi verið á undanhaldi sem betur fer. En eftir faraldurinn hefur þetta tekið kipp upp á við og við stefnum í eitthvað sögulegt hámark, sérstaklega þegar við skoðum þá sem aka eftir að hafa fengið sér meira en einn drykk,“ segir Gunnar. „Hjá sumum er einn drykkur einhver þröskuldur, sem er samt sem áður ólöglegt, en þeim sem aka eftir meira en einn, sem geta verið tveir og geta verið tuttugu drykkir, fer fjölgandi og við höfum sjaldan séð jafn háa tölu nú.“ Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og fræðsludeildar Samgöngustofu.Vísir/Einar Hlutfall þeirra sem viðurkenna að hafa ekið eftir fleiri en einn drykk fór hæst upp í tuttugu og þrjú prósent árið 2012 og er því nánast á pari í síðustu könnun. Gunnar telur ástæðu til þess að bregðast við. „Það styttist í næsta átak hvað þetta varðar sýnist mér,“ segir hann. „Við erum alltaf að bregðast við öllu sem við sjáum bæði í slysatölum og þessum könnunum. Farsíminn er búinn að vera svolítið áberandi undanfarið, einnig beltanoktun og hraðaksturinn er það allra síðasta sem við höfum þurft að taka á og erum að vinna í. En ætli þetta sé ekki bara næst í röðinni,“ segir Gunnar. Í næstu viku stendur Samgöngustofa fyrir umferðarþinginu Ungt fólk og umferðin þar sem farið verður yfir þessa tölfræði og önnur mál sem tengjast ungmennum og umferðaröryggi. Umferðaröryggi Umferð Áfengi Mest lesið Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Játar innbrot í búin Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Innlent Viðar Örn gaf Sævari Louis Vuitton-tösku Innlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Erlent „Við höldum í fjallarómantíkina“ Innlent Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Innlent Fleiri fréttir Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark Fara fram á sjö og átta ár í Dettifossmálinu Fundi lokið án árangurs fimm dögum fyrir verkfall flugvirkja Viðar Örn gaf Sævari Louis Vuitton-tösku Miklar áhyggjur af þekkingunni sem glatist með starfslokunum Moskítóflugan virðist hafa gufað upp Enginn með stöðu sakbornings vegna banaslyssins Játar innbrot í búin Reyna að afstýra verkfalli og moskítóflugan horfin Níu ákærðir fyrir að flytja inn rúm hundrað kíló kókaíns „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Útlit fyrir úrkomubakka og þokuloft Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Fundað í flugvirkjadeilu Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Sjá meira