Innlent

Ölvunar­akstur ung­menna nálgast sögu­legt há­mark

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Um fimmtungur ungmenna á aldrinum 18 - 24 ára viðurkennir að hafa ekið eftir að hafa drukkið fleiri en einn áfengan drykk.
Um fimmtungur ungmenna á aldrinum 18 - 24 ára viðurkennir að hafa ekið eftir að hafa drukkið fleiri en einn áfengan drykk. VÍSIR/GETTY

Sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur í viðhorfskönnun Samgöngustofu og hlutfall þeirra sem segjast hafa ekið eftir að hafa fengið sér fleiri en einn drykk nálgast sögulegt hámark. Sérfræðingur segir þróunina áhyggjuefni og telur þörf á átaki.

Samgöngustofa gerir árlega viðhorfskönnun meðal ökumanna þar sem fólk er annars vegar spurt hvort það hafi ekið eftir að minnsta kosti einn drykk og hins vegar fleiri drykki.

Dökk mynd teiknast upp þegar horft er til ungmenna á aldrinum átján til tuttugu og fjögurra ára. Í fyrra játaði nær þriðjungur þeirra, eða tuttugu og níu prósent, að hafa ekið eftir að minnsta kosti einn drykk og fimmtungur, eða tuttugu og eitt prósent, sagðist hafa ekið eftir fleiri drykki. Hlutfallið í báðum flokkum hefur farið hækkandi á allra síðustu árum.

Hafa ekið eftir a.m.k. einn drykk Hafa ekið eftir meira en einn drykk

Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og fræðsludeildar Samgöngustofu, segir þróunina áhyggjuefni.

„Við höfum tekið eftir því að ölvunarakstur og bara áfengisdrykkja ungs fólks hafi verið á undanhaldi sem betur fer. En eftir faraldurinn hefur þetta tekið kipp upp á við og við stefnum í eitthvað sögulegt hámark, sérstaklega þegar við skoðum þá sem aka eftir að hafa fengið sér meira en einn drykk,“ segir Gunnar.

„Hjá sumum er einn drykkur einhver þröskuldur, sem er samt sem áður ólöglegt, en þeim sem aka eftir meira en einn, sem geta verið tveir og geta verið tuttugu drykkir, fer fjölgandi og við höfum sjaldan séð jafn háa tölu nú.“

Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og fræðsludeildar Samgöngustofu.Vísir/Einar

Hlutfall þeirra sem viðurkenna að hafa ekið eftir fleiri en einn drykk fór hæst upp í tuttugu og þrjú prósent árið 2012 og er því nánast á pari í síðustu könnun. Gunnar telur ástæðu til þess að bregðast við.

„Það styttist í næsta átak hvað þetta varðar sýnist mér,“ segir hann.

„Við erum alltaf að bregðast við öllu sem við sjáum bæði í slysatölum og þessum könnunum. Farsíminn er búinn að vera svolítið áberandi undanfarið, einnig beltanoktun og hraðaksturinn er það allra síðasta sem við höfum þurft að taka á og erum að vinna í. En ætli þetta sé ekki bara næst í röðinni,“ segir Gunnar.

Í næstu viku stendur Samgöngustofa fyrir umferðarþinginu Ungt fólk og umferðin þar sem farið verður yfir þessa tölfræði og önnur mál sem tengjast ungmennum og umferðaröryggi.

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