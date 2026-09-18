Innlent

Reyna að af­stýra verk­falli og moskító­flugan horfin

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Fjölbreyttur hádegisfrétta tími er framundan á Bylgjunni á slaginu tólf. Þar verður fyrst greint frá stöðunni í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair, en fundur með ríkissáttasemjara hefst klukkan tólf. Ekki hefur verið fundað formlega í deilunni í nokkuð langan tíma, en samtöl og samráð hafa þó farið fram. Gerð verður tilraun til að afstýra verkfalli, sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september.

Sagt verður einnig frá því að níu menn hafa verið ákærðir vegna Straumsvíkurmálsins svonefnda, sex erlendir og þrír íslenskir ríkisborgarar. Mennirnir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot, en málið snýst um innflutning á 106 kílóum af kókaíni með flutningaskipi frá Brasilíu í júní síðast liðnum. Þeir eru allir í gæsluvarðhaldi.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 18. september 2026

Einnig verður greint frá því að sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur í viðhorfskönnun Samgöngustofu og hlutfall þeirra sem segjast hafa ekið eftir að hafa fengið sér fleiri en einn drykk nálgast sögulegt hámark. Sérfræðingur segir þróunina áhyggjuefni og telur þörf á átaki.

Fjallað verður um alvarlegt slys á Krýsuvíkurvegi, en lögreglan telur sig vera komna með skýra mynd af málsatvikum.

Og þá er það blessuð moskítóflugan sem virðist hafa gufað upp, en ekkert hefur sést til hennar í sumar. Rætt er við prófessor í líffræði en hann segir þó enn ekki hægt að afskrifa hana alveg.

Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar. Umsjónarmaður er Telma Tómasson.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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