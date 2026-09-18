Reyna að afstýra verkfalli og moskítóflugan horfin Telma Tómasson skrifar 18. september 2026 11:40 Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir Fjölbreyttur hádegisfrétta tími er framundan á Bylgjunni á slaginu tólf. Þar verður fyrst greint frá stöðunni í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair, en fundur með ríkissáttasemjara hefst klukkan tólf. Ekki hefur verið fundað formlega í deilunni í nokkuð langan tíma, en samtöl og samráð hafa þó farið fram. Gerð verður tilraun til að afstýra verkfalli, sem að óbreyttu mun hefjast aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. Sagt verður einnig frá því að níu menn hafa verið ákærðir vegna Straumsvíkurmálsins svonefnda, sex erlendir og þrír íslenskir ríkisborgarar. Mennirnir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot, en málið snýst um innflutning á 106 kílóum af kókaíni með flutningaskipi frá Brasilíu í júní síðast liðnum. Þeir eru allir í gæsluvarðhaldi. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 18. september 2026 Einnig verður greint frá því að sífellt fleiri ungmenni viðurkenna ölvunarakstur í viðhorfskönnun Samgöngustofu og hlutfall þeirra sem segjast hafa ekið eftir að hafa fengið sér fleiri en einn drykk nálgast sögulegt hámark. Sérfræðingur segir þróunina áhyggjuefni og telur þörf á átaki. Fjallað verður um alvarlegt slys á Krýsuvíkurvegi, en lögreglan telur sig vera komna með skýra mynd af málsatvikum. Og þá er það blessuð moskítóflugan sem virðist hafa gufað upp, en ekkert hefur sést til hennar í sumar. Rætt er við prófessor í líffræði en hann segir þó enn ekki hægt að afskrifa hana alveg. Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar. Umsjónarmaður er Telma Tómasson. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Innlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent Játar innbrot í búin Innlent Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Erlent „Við höldum í fjallarómantíkina“ Innlent Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Innlent Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Innlent Fleiri fréttir Miklar áhyggjur af þekkingunni sem glatist með starfslokunum Moskítóflugan virðist hafa gufað upp Enginn með stöðu sakbornings vegna banaslyssins Játar innbrot í búin Reyna að afstýra verkfalli og moskítóflugan horfin Níu ákærðir fyrir að flytja inn rúm hundrað kíló kókaíns „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Útlit fyrir úrkomubakka og þokuloft Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Fundað í flugvirkjadeilu Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann Sjá meira