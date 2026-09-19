Eftirlýstur einstaklingur var handtekinn og vistaður í fangaklefa Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt eftir að lögregla hafði af honum afskipti og fann á honum vopn.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Þar kemur jafnframt fram að alls hafi þrír gist í fangaklefa í nótt og 62 mál verið skráð í kerfi lögreglunnar frá klukkan 17 í gær til klukkan 5.
Lögreglan hafði einnig afskipti af fjölda ökumanna víða um höfuðborgarsvæðið vegna mögulegra akstursbrota. Einhverjir óku án réttinda og aðrir eru grunaðir um að aka undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.
Þá voru tveir handteknir vegna gruns um rúðubrot og innbrot í bifreið og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Þá voru einnig höfð afskipti af ökumanni sem ók á 128 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði vegar er 90 km/klst. Ökumaður á yfir höfði sér sekt. Málið kom upp á lögreglustöð 4 í Grafarvogi, Mosfellsbæ, Árbæ en ekki kemur fram hvar ökumaðurinn var stöðvaður.