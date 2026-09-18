Útlit er fyrir að úrkomubakki komi inn á sunnanvert landið í dag en nái þó ekki langt inn. Á meðan er þokuloft með norður- og austurströndinni. Í dag verður fremur hægur vindur víðast hvar.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands. Þar segir að annars staðar en á Suðurlandi verði stöku skúrir á sveimi. Hitastigið yfir daginn verði víðast hvar á bilinu sjö til tólf stig en eitthvað svalara að næturlagi.
Vindátt verður norðaustlægari á morgun, laugardag og þá verður væta með köflum norðan- og austanlands og fremur svalt og jafnvel þokuslæðingur sums staðar, en það birtir til syðra og áfram milt. Norðanáttin gengur niður á sunnudag, hægur vindur, skýjað með köflum og þurrt að kalla. Djúp lægð er svo í kortunum á mánudag sem vert er að fylgjast vel með.
Veðurhorfur á landinu næstu daga:
Á laugardag:Norðaustlæg átt, 3-10 m/s og rigning með köflum, einkum norðaustantil, en bjart með köflum sunnan- og suðvestanlands. Hiti 7 til 13 stig, svalast norðaustanlands.Á sunnudag:Breytileg átt, 3-8, skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti breytist lítið.Á mánudag:Gengur í allhvassa eða hvassa suðaustanátt með rigningu, talsverð suðaustanlands, en snýst í heldur hægari sunnanátt með skúrum seinnipartinn. Hiti 7 til 14 stig.Á þriðjudag, miðvikudag (haustjafndægur) og fimmtudag:Útlit fyrir sunnan- og suðvestanátt með skúrum, en bjart norðaustantil. Heldur kólnandi.