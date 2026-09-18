Segja kröfulista Icelandair tefja samninga

Sáttasemjari hefur hvatt fulltrúa Icelandair til að leggja áherslu á færri mál í kjaraviðræðum við flugmenn, að sögn samninganefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna. Nefndin telur umfangsmikinn kröfulista félagsins hindra framgang viðræðnanna.
Þetta kemur fram í skilaboðum samninganefndar FÍA til flugmanna Icelandair. Þar segir að kröfurnar snúi bæði að breytingum á gildandi kjarasamningi og nýjungum sem Icelandair vilji festa í sessi.
„Svo mörg áhersluatriði muna jafnvel elstu menn ekki eftir að hafa séð mótaðila FÍA leggja fram áður. Það er okkar upplifun að slíkur fjöldi áhersluatriða hindri eðlilegan framgang samningaviðræðna og því höfum við ítrekað skorað á fulltrúa Icelandair að fækka og forgangsraða.“
Undanfarnar tvær vikur hefur verið fundað nánast daglega, en í smærri hópum en áður. Samninganefndin lýsir því hvernig breytt fyrirkomulag og aðkoma sáttasemjara hafi haft áhrif á viðræðurnar.
„Það fyrirkomulag er að okkar mati vænlegra til árangurs og þegar við bættist áskorun sáttasemjara til fulltrúa Icelandair um að leggja áherslu á færri mál þá varð samtalið gagnlegra.“
Samningsaðilar undirrituðu yfirlýsingu 16. júní þar sem þeir skuldbundu sig til að vinna eftir verkáætlun sáttasemjara. Meginmarkmiðið var að ljúka viðræðum um endurnýjun kjarasamnings fyrir 15. september.
„Því miður tókst okkur það ekki, en fundir hafa þó verið miklu fleiri en ráðgert var þegar fundadagskráin var ákveðin fyrr í sumar.“