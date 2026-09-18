Carlsberg og Kamala komu við sögu í málsvörnum

Verjendur Sævars Arnars Hilmarssonar og Kastriot Pepaj krefjast sýknu af ákæru um fíkniefnaflutning enda sé ósannað að þeir séu hinir svokölluðu „Cloud“ og „Milan“. Ákæruvaldið fer fram á átta og hálfs árs fangelsi yfir þeim. Verjandi Sævars notaðist við stóra bjórflösku sem leikmun í málflutningi sínum.
Í dag er lokadagur í réttarhöldum í Dettifossmálinu svokallaða, þar sem Sævar og Kastriot eru ásamt tveimur ungum skipverjum á gámaskipinu Dettifossi sakaðir um að skipuleggja innflutning á fjórtán lítrum af amfetamínvökva.
Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Sævars Arnars, sagði í málflutningi sínum að hann færi fram á sýknu í þeim ákærulið er varðaði fíkniefnainnflutning og krafðist vægustu refsingar í þeim liðum sem Sævar hafði játað sök, svo sem vopnalagabrot.
Stefán sagði að ekki væri sannað að Sævar væri umræddur „Cloud“ sama hvað ákæruvaldið gæfi sér.
Cloud var dulnefni aðila sem átti í Signal-samskiptum við skipverjana tvo sem fluttu meinta amfetamínvökvann frá Bremerhaven í Þýskalandi til Íslands.
Sömuleiðis tók Stefán fram að lögregla hafi ekki sýnt Sævari Cloud-símann, sem er sími sem fannst á heimili hans og er sagður skráður inn á Signal-reikning Cloud.
Hann sagði það einnig sæta furðu að ákæruvaldið gerði kröfu um upptöku á hinum ýmsu munum, meðal annars Rólex-úri, lúxustösku og mótorhjóli, á þeim grundvelli að um sé að ræða ávinning af broti. Vinir hans útskýrðu fyrir dómi í dag að um væri að ræða gjafir eða vörur sem hann hafi keypt sjálfur, jafnvel fyrir einhverjum árum.
„Það er stórundarlegt að fylgjast með því hvernig ákæruvaldið hagar sínum málum,“ sagði hann og tók fram að fjármögnun innflutningsins hefði ekki verið rannsökuð af hálfu lögreglu. Hann sagði það sæta furðu að lögregla hefði lagt hald á vog og hafnaboltakylfu.
Þá vísaði Stefán Karl í orð Kamölu Harris, fyrrverandi varaforseta í Bandaríkjunum: „Vandamálið við að rétta ákæruvaldinu hamar er að þá sér það nagla alls staðar.“
Fram hafði komið við skýrslutöku skipverjanna að þeir teldu að þær flöskur sem þeir tóku á móti í Bremerhaven hefðu verið þrjár þriggja lítra flöskur auk einnar eins lítra flösku, sem myndi alls gera tíu lítra. Annar skipverjinn kvaðst kannast við slíkar flöskur enda hefði hann áður keypt slíkar í verslun í Bremerhaven.
Sömuleiðis sögðu skipverjarnir að þær flöskur sem þeir tóku á móti í Þýskalandi hefðu allar nema ein verið ómerktar og glærar, en á mynd sem sýnd var fyrir dómi voru allar fjórar flöskurnar, sem innihéldu gylltan vökva, merktar vodkavörumerkinu Absolut.
Þetta rak Stefán Karl og minntist svo á að hann hefði sjálfur farið á veitingastaðinn Jómfrúna í gær. Þar hefði hann komið auga á áhugaverðan hlut.
„Ég sá flösku,“ hrópaði hann þá og tók síðan stóra, græna Carlsberg-bjórflösku undan borðinu og lagði á pontuna. Þungt högghljóð heyrðist þegar glerbotn ílátsins lenti á ræðupúltinu.
„Þetta eru þrír lítrar,“ bætti hann svo við og ítrekaði það sem skipverjarnir höfðu sagt; að þeir hefðu tekið á móti um tíu lítrum.
Stefán Karl hefur ítrekað spurt vitni hvort hægt sé að koma fjórtán lítrum af amfetamínbasa í ílát sem eru samtals tíu lítrar, en lögreglumaður svaraði því á þá leið fyrir dómi að það væri ekki hægt, en það væri aftur á móti rangt að aðeins væri um að ræða tíu lítra, heldur 14,1 lítra.
Hann gagnrýndi rannsókn lögreglu harðlega og sagði illa hafa verið haldið utan um sönnunargögn, ekki síst hvað flöskuna varðaði. Sömuleiðis hafi lífssýni ekki verið tekin af Cloud-símanum svokallaða sem lögregla taldi vera Sævars.
Engin skoðun hafi verið gerð um hugsanleg kaup á brennisteinssýru, sem kynni þá að vísa til þess að hann hyggðist gera amfetamínsúlfat úr vökvanum,
Leó Daðason lögmaður, verjandi Kastriot, sagðist krefjast sýknu af öllum kröfum af skipulagningu innflutningsins. Hann fór sömuleiðis fram á sýknu af vörslu marijúana sem fannst á heimili hans og óskaði hann eftir því að Kastriot yrði ekki gerð refsing vegna vörslu stera sem fundust á heimili hans. Þá verði upptökukröfu á reiðufé og farsímum hafnað.
Til vara er óskað vægustu refsingar í öllum liðum.
Hann benti á að nafn Kastriots hefði ekki brugðið fyrir í frásögnum skipverjanna af innflutningnum. Þeir hefðu borið fyrir dómi að þeir hefðu ekki hitt hann fyrr en í gæsluvarðhaldi á Hólmsheiði. Hann sagði saksóknarann heldur ekki hafa sannað að Kastriot væri „Milan“ sem átti í samskiptum við skipverjana í gegnum samskiptaforritið Signal.
Ákæruvaldið telur Kastriot hafa notast við annan síma en sitt einkasímtæki til þess að eiga í samskiptum á Signal undir nafninu Milan, en sá sími hefur ekki fundist að sögn lögreglu, sem hefur stuðst við myndefni sem sýndi Kastriot í ræktinni og í Minigarðinum, þar sem svo virtist sem hann væri að nota síma sinn á sama tíma og samskipti fóru fram á milli notandans Milan og notandans Cloud. Þetta gagnrýndi Leó.
„Það hefur ekki komið neitt beint sönnunargagn í þessu sem sýnir að Kastriot sé notandinn Milan.“
Þá tekur hann fram að rússneskt símanúmer sem var skráð á Milan hafi ekki verið rannsakað.
Sömuleiðis væri ekki sannað að sameiginlegur ásetningur hafi legið fyrir sem tengist innflutningnum. „Hann skipulagði ekki ferðina, réð ekki skipverjana, miðlaði engum fyrirmælum sem sannað er að megi rekja til hans,“ sagði Leó.