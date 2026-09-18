Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, og Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri Akureyrarbæjar, undirrituðu í dag viljayfirlýsingu um stækkun verknámshúss Verkmenntaskólans á Akureyri.
Stefnt er að því að byggja allt að fimmtán hundruð fermetra viðbyggingu við skólann fyrir verk- og starfsnám. Með undirrituninni tekur Akureyrarbær við umsjón með undirbúningi og framkvæmd verkefnisins ásamt hönnun og áætlanagerð.
Húsnæðið á að nýtast til fjölbreyttrar kennslu, stuðla að samvinnu og blöndun nemenda og endurspegla fjölbreytileika skólasamfélagsins.
„Öflugt verk- og starfsnám skiptir sköpum fyrir unga fólkið okkar og atvinnulífið um allt land. Með stækkun VMA bætum við aðstöðu nemenda og kennara og sköpum fleiri tækifæri til náms sem leiðir beint út í fjölbreytt og eftirsótt störf. Þetta er mikilvæg fjárfesting í framtíð Norðurlands og samfélagsins alls,“ er haft eftir Ingu í fréttatilkynningu.
Undirbúningurinn byggist á samningi sem ráðuneytið og sveitarfélögin undirrituðu í Eyjafirði í maí 2024. Framkvæmdasýslan hefur unnið frumathugun vegna stækkunarinnar.
„Uppbygging við VMA hefur lengi verið á teikniborðinu og því er sérstaklega ánægjulegt að við séum nú að grípa til aðgerða til að flýta framkvæmdinni og koma henni í höfn. Við þurfum að tryggja ungu fólki á Akureyri og á Norðurlandi góða aðstöðu til náms og byggja upp þann mannauð sem atvinnulífið okkar þarfnast,“ er haft eftir Berglindi í tilkynningunni.