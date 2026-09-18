Enginn með stöðu sakbornings vegna banaslyssins Árni Sæberg skrifar 18. september 2026 12:17 Frá vettvangi banaslyssins. Vísir/Anton Brink Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur sig komna með skýra mynd á banaslys á Krýsuvíkurvegi í lok ágúst. Hún heldur spilunum verulega þétt að sér. Þrjú ungmenni létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt 31. ágúst síðastliðins. Ásdís Haralds, lögreglufulltrúi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, stýrir rannsókn málsins. „Rannsókninni miðar vel og vinna lögreglu og Rannsóknarnefndar samgönguslysa stendur enn þá yfir. Við teljum okkur vera komin með ágæta mynd á það hvernig slysið hefur atvikast,“ segir hún. Hún kveðst ekki geta farið nánar út í það hvernig talið er að slysið hafi atvikast. „Ég fer ekki nánar út í slysið á meðan það er í rannsókn. Við munum ekki gefa neitt út fyrr en niðurstaða liggur fyrir. Rannsóknarnefnd samgönguslysa er náttúrulega líka að rannsaka málið. Þannig að við gefum ekki neitt slíkt út, á meðan málið er í rannsókn.“ Ásdís getur þó greint frá því að enginn hafi stöðu sakbornings í málinu og að skýrslutökum vitna sé lokið. Rætt hafi verið við um og yfir tíu manns, sem hafi annað hvort orðið vitni að slysinu eða í það minnsta komið að því. Hvað varðar aðstæður á vettvangi segir hún að niðurstöður rannsóknar þar liggi ekki fyrir. „Tæknideild er að rannsaka vettvanginn og rannsakar allt sem við kemur honum. Við erum bara að bíða eftir niðurstöðum frá þeim, það tekur alltaf einhvern tíma. Ég hef ekki fengið þau gögn í hendur.“ Þrír létust í banaslysi á Krýsuvíkurvegi Samgönguslys Lögreglumál Mest lesið Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Innlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent Játar innbrot í búin Innlent Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Erlent „Við höldum í fjallarómantíkina“ Innlent Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Innlent Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Innlent Fleiri fréttir Miklar áhyggjur af þekkingunni sem glatist með starfslokunum Moskítóflugan virðist hafa gufað upp Enginn með stöðu sakbornings vegna banaslyssins Játar innbrot í búin Reyna að afstýra verkfalli og moskítóflugan horfin Níu ákærðir fyrir að flytja inn rúm hundrað kíló kókaíns „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Útlit fyrir úrkomubakka og þokuloft Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Fundað í flugvirkjadeilu Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann Sjá meira