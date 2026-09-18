Innlent

Enginn með stöðu sak­bornings vegna banaslyssins

Árni Sæberg skrifar
Frá vettvangi banaslyssins.
Frá vettvangi banaslyssins. Vísir/Anton Brink

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur sig komna með skýra mynd á banaslys á Krýsuvíkurvegi í lok ágúst. Hún heldur spilunum verulega þétt að sér.

Þrjú ungmenni létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt 31. ágúst síðastliðins. Ásdís Haralds, lögreglufulltrúi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, stýrir rannsókn málsins.

„Rannsókninni miðar vel og vinna lögreglu og Rannsóknarnefndar samgönguslysa stendur enn þá yfir. Við teljum okkur vera komin með ágæta mynd á það hvernig slysið hefur atvikast,“ segir hún.

Hún kveðst ekki geta farið nánar út í það hvernig talið er að slysið hafi atvikast.

„Ég fer ekki nánar út í slysið á meðan það er í rannsókn. Við munum ekki gefa neitt út fyrr en niðurstaða liggur fyrir. Rannsóknarnefnd samgönguslysa er náttúrulega líka að rannsaka málið. Þannig að við gefum ekki neitt slíkt út, á meðan málið er í rannsókn.“

Ásdís getur þó greint frá því að enginn hafi stöðu sakbornings í málinu og að skýrslutökum vitna sé lokið. Rætt hafi verið við um og yfir tíu manns, sem hafi annað hvort orðið vitni að slysinu eða í það minnsta komið að því. Hvað varðar aðstæður á vettvangi segir hún að niðurstöður rannsóknar þar liggi ekki fyrir.

„Tæknideild er að rannsaka vettvanginn og rannsakar allt sem við kemur honum. Við erum bara að bíða eftir niðurstöðum frá þeim, það tekur alltaf einhvern tíma. Ég hef ekki fengið þau gögn í hendur.“

Þrír létust í banaslysi á Krýsuvíkurvegi Samgönguslys Lögreglumál

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