Moskítóflugan virðist hafa gufað upp Tómas Arnar Þorláksson skrifar 18. september 2026 12:24 Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði. vísir/getty Moskítóflugan virðist hafa gufað upp að sögn prófessors í líffræði en ekkert hefur sést til hennar í sumar. Hann segir þó enn ekki hægt að afskrifa hana fullkomlega. Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, segir allt líta út fyrir að vel hafi gengið að ráða niðurlögum moskító hér á landi en hún hefur ekkert látið á sér kræla í sumar. Moskítóflugan fannst á þremur stöðum á Íslandi síðasta sumar. Um tvær tegundir var að ræða og fannst fyrri tegundin í Kollafirði og í Kjós en síðari tegundin fannst í hesthúsi í Ölfusi. „Náttúrufræðistofnun Matthíasar Alfreðssonar hefur verið að reyna að útrýma henni og hann er svo til búinn af því það er hætt að veiðast í gildrur hjá honum. Það er búið að setja einhvers konar silíkonefni yfir haughús sem er undir hesthúsinu sem kæfir lirfurnar og það virðist hafa tekist vel.“ Flugan hefur heldur ekki látið sjá sig í Kjós. Samt sem áður sé ekki hægt að afskrifa hana fullkomlega. „Það er búið að leita í tjörnum þarna í nágrenninu að lirfum og þær hafa ekki fundist. Þannig að kannski, vonandi er hún bara gufuð upp, horfin. Maður þorir aldrei að segja alveg en ég myndi nú bara bíða svona aðeins lengra fram á haustið en ég er vongóður um að hún sé kannski horfin.“ Nær fjórir af hverjum tíu landsmönnum telja sig hafa verið bitna af lúsmýi á Íslandi í sumar samkvæmt könnun Gallup. Flestir sögðu sig hafa verið bitna á Suðurlandi. „Það virðist halda sér fyrst og fremst í skóglendi. Það er nú ágætt þarna í kringum eins og sumarbústaðalönd. Þetta er fyrst og fremst í sumarbústaðalöndum og hérna á tjaldstæðum þar sem ferðafólk er að fara og þar, þetta heldur sig í logninu inni í þessu skóglendi. sem eru nú á þessum stöðum og ég held að það sé nú kannski aðalástæðan að fólk sé bitið á þessum stöðum. Á berangri er fólk yfirleitt ekkert bitið af lúsmýi.“ Þegar könnunin var fyrst lögð fram árið 2019 svöruðu fjórtán prósent játandi og á síðasta ári töldu 32 prósent þjóðarinnar sig hafa orðið fyrir barðinu á lúsmýi. Gísli telur þó ekki að þetta muni aukast á hverju ári. „Ég var nú að vona að hún væri komin í nýtt jafnvægi. Oft þegar nýjar tegundir nema land að þá er mikið af fæði og auðlindum svo að stofnarnir verða stórir. Svo ganga þær á þetta og svo reyndar stækka stofnar rándýra sem lifa á þeim. Þannig að ég er að vona að hún sé að fara niður á aðra stofnstærðareiningu sem hún var áður svo hún verði ekki þessi pest í framtíðinni. Það var samt ekki eins mikið kvartað þó að helmingur landsmanna segðist hafa verið bitinn.“ Eru Íslendingar kannski að venjast þessari ókind? „Ég held það.“ Dýr Skordýr Moskítóflugur Mest lesið Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Innlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent Játar innbrot í búin Innlent Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Erlent „Við höldum í fjallarómantíkina“ Innlent Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Innlent Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Innlent Fleiri fréttir Miklar áhyggjur af þekkingunni sem glatist með starfslokunum Moskítóflugan virðist hafa gufað upp Enginn með stöðu sakbornings vegna banaslyssins Játar innbrot í búin Reyna að afstýra verkfalli og moskítóflugan horfin Níu ákærðir fyrir að flytja inn rúm hundrað kíló kókaíns „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Útlit fyrir úrkomubakka og þokuloft Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Fundað í flugvirkjadeilu Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann Sjá meira