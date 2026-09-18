Fundi lokið án árangurs fimm dögum fyrir verkfall flugvirkja Birgir Olgeirsson skrifar 18. september 2026 13:52 Samninganefndir flugvirkja og Icelandair voru boðaðar til fundar hjá Ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara á hádegi. Formlegar viðræður höfðu legið niðri síðan í júní. Einar Fundur flugvirkja og Icelandair hjá ríkissáttasemjara lauk án árangurs í dag. Að óbreyttu hefst ótímabundið verkfall flugvirkja aðfaranótt miðvikudagsins 23. september, eftir fimm daga. Samninganefndirnar komu saman á hádegi á fyrsta formlega samningafundinum síðan slitnaði upp úr viðræðum 22. júní. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum. Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, ræddi við fréttastofu fyrir fundinn og var spurður hvernig hann hefði komið til. „Fundurinn er svolítið tilkominn á okkar frumkvæði, en það er bara partur af deilu sem þessari að menn þurfa að hittast og reyna að finna lausn á vandamáli eða á deilunni.“ Spurður hvort einhver framgangur í óformlegum samskiptum hefði orðið tilefni fundarins svaraði hann: „Nei, ég myndi nú ekki segja það en við erum alltaf að leitast til að ná sátt.“ Launin standa eftir Óskar sagði nokkur atriði hafa verið sett til hliðar í viðræðunum þar sem aðilar teldu sig sammála um þau. „En varðandi launaliðinn þá hefur ekkert þokast í því.“ Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, sagði fundinn að hluta til kominn að frumkvæði flugvirkja. Hann sagði fundarboðið þó ekki til marks um að dregið hafi saman með deiluaðilum.Einar Flugvirkjafélagið hefur borið grunnlaun félagsmanna sinna saman við laun iðnfræðinga sem Samtök atvinnulífsins semja einnig við. Samkvæmt tölum félagsins hækkuðu grunnlaun flugvirkja um 27,2 prósent á árunum 2019 til 2025 en samanburðarhópsins um 50,8 prósent. Munurinn á hækkununum er því 23,6 prósentustig. Félagið segir flugvirkja hafa tekið á sig kjaraskerðingu með langtímasamningi í heimsfaraldrinum. Um tilboð Icelandair sagði Óskar: „Þeir bjóða 3,5% sem er það sem er á almennum markaði. En það er í rauninni ekki verið að, hérna, deila um það. Við erum að deila um það sem við teljum okkur eiga inni og höfum dregist aftur úr með.“ Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, hefur á móti sagt flugvirkja hafa fengið hækkanir í takt við almenna vinnumarkaðinn og félagið hafa teygt sig eins langt og það geti. Icelandair hefur einnig lagt til að óháður gerðardómur skeri úr ágreiningi um launaliðinn. Getur lagt fram miðlunartillögu Ríkissáttasemjari hefur fleiri en eina leið til að leggja fram sáttatillögur. Innanhússtillaga er óformleg tillaga sem samninganefndirnar taka afstöðu til. Formleg miðlunartillaga byggist hins vegar á lögum og er borin undir atkvæði. Sáttasemjara ber að ráðfæra sig við nefndirnar áður en hann leggur hana fram, en þarf ekki samþykki þeirra til þess. Óskar var fyrir fundinn spurður hvernig flugvirkjar myndu taka miðlunartillögu. „Það er eitthvað sem við bara skoðum en það þarf þá að innihalda eitthvað sem okkur hugnast.“ Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari getur lagt fram miðlunartillögu sem færi í atkvæðagreiðslu. Deiluaðilar gætu samið um að fresta verkfallinu meðan kosið væri, en frestunin væri ekki sjálfkrafa.Einar Komi til slíkrar tillögu geta deiluaðilar samið um að fresta verkfallinu meðan greitt er atkvæði um hana. Framlagningin ein og sér frestar aðgerðunum ekki. Í Eflingardeilunni árið 2023 kom upp hindrun við framkvæmd atkvæðagreiðslu þegar Landsréttur hafnaði kröfu um að knýja félagið til að afhenda kjörskrá, lista yfir atkvæðisbæra félagsmenn. Niðurstaðan afnam þó ekki heimild sáttasemjara til að leggja fram miðlunartillögu. Segir tilkynningar „menga samningaviðræðurnar“ Icelandair stofnaði fyrr á árinu dótturfélag í Vilníus sem sinnir skipulagi og eftirliti með viðhaldi flugvéla í langtímaleigu hjá erlendum viðskiptavinum. Félagið hefur einnig keypt 49 prósenta hlut í starfsemi Play á Möltu. Óskar sagði verkefni sem hefðu tilheyrt flugvirkjum hér á landi færast til Litháens og tilkynningar um erlenda starfsemi „menga samningaviðræðurnar“. Hann taldi fjárfestingu í erlendu flugrekstrarleyfi og skráningu véla erlendis fela í sér félagsleg undirboð. Spurður hvort þessi mál gætu staðið út af þótt samkomulag næðist um launin tók hann fram að þau væru ekki hluti kjaraviðræðnanna sjálfra. Gagnrýnin sneri meðal annars að tímasetningunni. Óskar Einarsson segir flugvirkja ávallt reiðubúna að veita undanþágur frá verkfalli skapist neyðarástand. Að óbreyttu hefst ótímabundið verkfall þeirra 23. september.einar „Þetta er allavegana tilkynnt meðan að samningar eru í gangi og það finnst mér vera mjög óeðlilegt.“ Icelandair sagði við Vísi í apríl að starfsemin í Vilníus ætti að styrkja leiguverkefni félagsins og engum hefði verið sagt upp vegna breytinganna. Bogi sagði á laugardag að engin áform væru um breytingar á viðhaldi véla í leiðakerfinu til og frá Keflavík vegna Möltukaupanna. Þau ættu að styrkja innviði félagsins og styðja við vöxt þess hér á landi. Reiðubúnir að veita undanþágur Óskar sagði flugvirkja ávallt reiðubúna að veita undanþágur frá verkfallsaðgerðum skapist neyðarástand. Hann var einnig spurður um viðvaranir ferðaþjónustunnar um mikið fjárhagslegt tjón. Hann sagðist ekki hafa gögn til að meta hvort tölurnar sem nefndar hefðu verið væru réttar eða rangar. Yfirvofandi verkfall hefur þegar haft áhrif á ferðaáætlanir. Rúmlega þúsund farþegar höfðu í gær nýtt sér boð Icelandair um að færa flug. Boðið nær til bókana 23. og 24. september og breytingar ráðast af sætaframboði. Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Icelandair Kjaramál Vinnumarkaður Mest lesið Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Játar innbrot í búin Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Innlent Viðar Örn gaf Sævari Louis Vuitton-tösku Innlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Erlent „Við höldum í fjallarómantíkina“ Innlent Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Innlent Fleiri fréttir Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark Fara fram á sjö og átta ár í Dettifossmálinu Fundi lokið án árangurs fimm dögum fyrir verkfall flugvirkja Viðar Örn gaf Sævari Louis Vuitton-tösku Miklar áhyggjur af þekkingunni sem glatist með starfslokunum Moskítóflugan virðist hafa gufað upp Enginn með stöðu sakbornings vegna banaslyssins Játar innbrot í búin Reyna að afstýra verkfalli og moskítóflugan horfin Níu ákærðir fyrir að flytja inn rúm hundrað kíló kókaíns „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Útlit fyrir úrkomubakka og þokuloft Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Fundað í flugvirkjadeilu Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Sjá meira