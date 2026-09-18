Innlent

Níu á­kærðir fyrir að flytja inn rúm hundrað kíló kókaíns

Árni Sæberg skrifar
Fíkniefnin voru um borð í skipi sem lagt var við höfn við Straumsvík í Hafnarfirði.
Fíkniefnin voru um borð í skipi sem lagt var við höfn við Straumsvík í Hafnarfirði. Vísir/Vilhelm

Níu karlmenn, sex erlendir ríkisborgarar og þrír Íslendingar, hafa verið ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot, með því að hafa flutt inn 106 kíló af kókaíni með skipi frá Brasilíu í júní síðastliðnum.

Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson, settur varahéraðssaksóknari, í samtali við Vísi en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. Karl Ingi segir ekki unnt að afhenda ákæruna að svo stöddu, þar sem hún hafi ekki verið kynnt öllum ákærðu. Ríkisútvarpið hefur hana þó undir höndum.

Í frétt Rúv segir að þeir Vasile Costache, Arthur De Araujo Faria, Corneliu Radulescu, Eziquiel De Lima Pereira og Wagner Alexandre De Silva sæti ákæru fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að sammælast um að flytja efnin inn. 

Í öðrum ákærulið sé einn erlendur ríkisborgari ákærður fyrir hlutdeild í broti mannanna, með því að hafa flutt inn kafarabúning, sem notaður var til að ná kókaíninu úr sjókistu skipsins.

Loks séu þeir Lúther Ólason og Lárus Freyr Einarsson ákærðir fyrir tilraun til fíkniefnalagabrots, með því að hafa reynt að taka á móti efnunum, og Atli Freyr Fjölnisson fyrir að hafa gefið þeim fyrirmæli um móttöku þeirra.

Karl Ingi segir að allir níu séu í gæsluvarðhaldi en það hafi verið framlengt um fjórar vikur í gær.

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