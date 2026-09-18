Níu ákærðir fyrir að flytja inn rúm hundrað kíló kókaíns Árni Sæberg skrifar 18. september 2026 11:06 Fíkniefnin voru um borð í skipi sem lagt var við höfn við Straumsvík í Hafnarfirði. Vísir/Vilhelm Níu karlmenn, sex erlendir ríkisborgarar og þrír Íslendingar, hafa verið ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot, með því að hafa flutt inn 106 kíló af kókaíni með skipi frá Brasilíu í júní síðastliðnum. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson, settur varahéraðssaksóknari, í samtali við Vísi en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. Karl Ingi segir ekki unnt að afhenda ákæruna að svo stöddu, þar sem hún hafi ekki verið kynnt öllum ákærðu. Ríkisútvarpið hefur hana þó undir höndum. Í frétt Rúv segir að þeir Vasile Costache, Arthur De Araujo Faria, Corneliu Radulescu, Eziquiel De Lima Pereira og Wagner Alexandre De Silva sæti ákæru fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að sammælast um að flytja efnin inn. Í öðrum ákærulið sé einn erlendur ríkisborgari ákærður fyrir hlutdeild í broti mannanna, með því að hafa flutt inn kafarabúning, sem notaður var til að ná kókaíninu úr sjókistu skipsins. Loks séu þeir Lúther Ólason og Lárus Freyr Einarsson ákærðir fyrir tilraun til fíkniefnalagabrots, með því að hafa reynt að taka á móti efnunum, og Atli Freyr Fjölnisson fyrir að hafa gefið þeim fyrirmæli um móttöku þeirra. Karl Ingi segir að allir níu séu í gæsluvarðhaldi en það hafi verið framlengt um fjórar vikur í gær. Straumsvíkurmálið Fíkniefnabrot Smygl Lögreglumál Dómsmál Tengdar fréttir Allir níu áfram í haldi Gæsluvarðhald yfir öllum níu sakborningunum í Straumsvíkurmálinu svokallaða hefur verið framlengt á ný. Allir þurfa því að dúsa í haldi í rúmar sex vikur til viðbótar. 1. september 2026 20:22 Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Tveir brasilískir kafarar eru í hópi þeirra níu sem sitja í gærsluvarðhaldi vegna Straumsvíkurmálsins svokallaða, mesta kókaínsmygli Íslandssögunnar. Atli Freyr Fjölnisson sem hlaut áður dóm í stóru fíkniefna máli er einnig í haldi. 17. júlí 2026 08:55 Mest lesið Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Erlent „Við höldum í fjallarómantíkina“ Innlent Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Innlent Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Innlent „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Innlent Fundað í flugvirkjadeilu Innlent Fleiri fréttir Níu ákærðir fyrir að flytja inn rúm hundrað kíló kókaíns „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Útlit fyrir úrkomubakka og þokuloft Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Fundað í flugvirkjadeilu Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann „Get ég komið fjórtán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“ Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Drengirnir hafi látið vita af sér Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Sjá meira