Fara fram á sjö og átta ár í Dettifossmálinu Agnar Már Másson skrifar 18. september 2026 13:55 Kastriot Pepaj í dómsal. Vísir Saksóknari krefst þess að Sævar Örn Hilmarsson og Kastriot Pepaj hljóti átta og hálfs árs fangelsisdóm, meðal annars fyrir skipulagningu fíkniefnainnflutnings í Dettifossmálinu. Tveimur ungum skipverjum verði gert að sæta að lágmarki sjö ára fangelsi. Þetta kom fram í málflutningi Arnfríðar Gígju Arngrímsdóttur saksóknara í réttarhöldum í Dettifossmálinu í dag. Sævar og Kastriot eru ákærðir, ásamt tveimur ungum skipverjum af gámaskipinu Dettifossi, fyrir innflutning á fjórtán lítrum af amfetamínvökva. Saksóknari krafðist þess einnig að sakborningar greiddu 9,4 milljóna króna sakarkostnað og að efni tengd málinu yrðu gerð upptæk. Saksóknari sagði fullsannað að skipverjarnir tveir sem fluttu efnin frá Þýskalandi væru aðalmenn málsins, ekki hlutdeildarmenn, og ættu að sæta ábyrgð sem slíkir. Arnfríður sagði þó að sakborningum til málsbóta yrði að líta á að skipverjarnir hefðu hreint sakavottorð, sem og Kastriot. Sævar hafi þó ekki hreina sakaskrá en þau brot kæmu ekki til skoðunar í þessu máli enda aðallega um umferðarlagabrot og annað slíkt að ræða, eða eldri brot. Hún sagði það skipverjum til málsbóta að þeir væru ungir að árum, 21 árs og 22 ára. Þá hefðu þeir verið mjög samvinnufúsir, einkum annar þeirra. Þeir hefðu báðir sýnt iðrun. Til þyngingar lítur saksóknari til þess að um mikið magn, um 14 lítrar af amfetamínvökva, er að ræða af töluverðum styrkleika, sem sé um 47 prósent. „Þetta er mikið magn sem þeir vissu að þeir væru að flytja inn,“ sagði hún um skipverjana tvo. Dómkvaddur matsmaður staðfesti í gær að úr fjórtán lítrunum mætti framleiða rúm fjörutíu kíló af amfetamínsúlfati. Fluttu flöskur frá Þýskalandi Sævar og Kastriot eru sagðir hafa skipulagt innflutninginn og fengið skipverjana til að sækja fjórtán lítra af amfetamínbasa til Bremerhaven. Sævar þekkti annan skipverjann og hafði samband við hann fyrir ferðina, að sögn saksóknara. Þeir eru sagðir hafa rætt saman á Signal. Sævar er sagður hafa verið undir dulnefninu „Cloud“ og Kastriot undir nafninu „Milan“. Þegar Dettifoss kom til hafnar 13. apríl hleraði lögregla símtal milli skipverjanna um felustaði fyrir efnin. Lögregla fylgdist með skipverjunum flytja farangur í land og handtók annan þeirra heima hjá honum. Í bíl hans fundust fjórar flöskur með amfetamínbasa í tveimur íþróttatöskum. Skipverjarnir játuðu sök að hluta. Cloud og Milan Signal-samskipti milli skipverja og „Cloud“ leiddu lögreglu heim til Sævars, þar sem sími skráður á Cloud-reikninginn fannst að sögn saksóknara. Í honum hafi einnig verið samskipti milli „Cloud“ og „Milan“ sem lögregla segir vera Kastriot. Bæði Kastriot og Sævar neita sök. Sævar neitaði að tjá sig fyrir dómi og sagðist vantreysta ákæruvaldinu. Kastriot sakaði lögreglu um að hafa komið kannabis fyrir á heimili hans. Arnfríður sagði engan fót fyrir því. Skipverjarnir séu aðalmenn Hún benti á að skipverjarnir hefðu sjálfir stungið upp á ílátum fyrir efnin og fundarstað í Bremerhaven og því væri útilokað að smætta hlut þeirra niður í hlutdeild. „Ákæruvaldið telur fullsannað að þeir séu aðalmenn,“ sagði Arnfríður. Arnfríður tók fram að ljóst væri að skipverjarnir óttuðust Sævar, sem er töluvert eldri en þeir. Þeir nefndu ítrekað ónafngreinda einstaklinga í vitnisburði sínum, sem saksóknari telur hafa verið Sævar. „[Annar skipverjinn] vildi ekki nafngreina einstaklinginn sökum ótta við hann,“ sagði hún. „Ákæruvaldið mun ekki geta fallist á að hlutur þeirra verði smættaður í hlutdeild,“ sagði hún er hún nefndi að skipverjarnir hefðu sjálfir stungið upp á því hvers konar ílát hefði verið hentugra og stungið upp á fundarstaðnum í Bremerhaven. Sækjandi telji „fullsannað að þeir séu aðalmenn“. Frétt hefur verið uppfærð. 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