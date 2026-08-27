Goretzka mættur til Villa

Aston Villa kynnti í dag þýska miðjumanninn Leon Goretzka til leiks en hann kemur til félagsins með gríðarlega mikla reynslu af að fagna meistaratitlum með Bayern München.
Hinn 31 árs gamli Goretzka kemur frítt til Villa eftir að samningur hans við Bayern rann út í sumar.
Villa hefur misst fjölda sterkra leikmanna í sumar og þurfti nauðsynlega á kröftugum og góðum miðjumanni að halda eftir að Amadou Onana meiddist í hné með belgíska landsliðinu á HM.
Goretzka var í lykilhlutverki á miklum góðæristímum hjá Bayern en hlutverk hans hefur hins vegar verið mun minna síðustu ár, undir stjórn Vincent Kompany. Hann hefur þó á ferilskránni að hafa unnið sjö Þýskalandsmeistaratitla, þrjá bikarmeistaratitla og Evrópumeistaratitilinn árið 2020.
Alls lék Goretzka 312 leiki fyrir Bayern og skoraði í þeim 51 mark, á átta árum með þýska stórveldinu. Þá hefur hann spilað 73 landsleiki fyrir Þýskaland, meðal annars þrjá leiki á HM í sumar.
Villa-menn, sem eru einnig að landa framherjanum Nicolas Jackson frá Chelsea, hófu leiktíðina skelfilega um síðustu helgi þegar þeir steinlágu gegn Brighton á útivelli, 4-0. Þeir eiga ekki auðveldara verkefni fyrir höndum á mánudagskvöld þegar þeir taka á móti meisturum Arsenal.
Villa hafnaði í 4. sæti úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð og er því með í Meistaradeild Evrópu í haust og fær að vita mótherja sína þegar dregið verður nú síðdegis.