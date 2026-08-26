Nicolas Jackson á leið til Aston Villa

Aston Villa hefur náð samkomulagi við Chelsea um kaup á Nicolas Jackson í samningi sem getur numið allt að 65 milljónum punda, samkvæmt miðlum ytra.
Upphæðin skiptist í 47,5 milljónir punda í grunnverð og mögulegar viðbótargreiðslur sem geta numið 17,5 milljónum punda. Jackson er 25 ára og er því á leiðinni frá Chelsea eftir þrjú ár hjá félaginu.
Jackson kom til Chelsea frá Villarreal árið 2023 fyrir 32 milljónir punda og skrifaði þá undir átta ára samning. Chelsea fær því verulegan hagnað á Senegalmanninum.
Hann var á láni hjá Bayern München á síðustu leiktíð en þýska félagið ákvað ekki að kaupa hann til frambúðar. Chelsea hefur verið tilbúið að selja Jackson í sumar og nú virðist Aston Villa ætla að tryggja sér framherjann.
Unai Emery, stjóri Aston Villa, þekkir Jackson vel frá tíma þeirra saman hjá Villarreal. Jackson lék undir stjórn Emery þar áður en hann fór til Chelsea.
Jackson er ætlað að fylla skarð Ollie Watkins hjá Villa. Enski landsliðsframherjinn er á leið til Al-Hilal og því var Villa í leit að nýjum framherja.