Barcelona vann 2-0 sigur á Athletic Bilbao á Spotify Camp Nou í kvöld í spænsku úrvalsdeildinni, en mesta athyglin beindist að spænska miðjumanninum Rodri sem lék sinn fyrsta leik fyrir félagið.
Rodri hóf leikinn á varamannabekknum en kom inn á í síðari hálfleik og fékk þar með sínar fyrstu mínútur í treyju Barcelona. Hann gekk til liðs við félagið frá Manchester City í sumar í stórum félagaskiptum og hafði ekki verið með í fyrstu umferðinni gegn Elche.
Barcelona hafði yfirhöndina í leiknum og Raphinha kom heimamönnum yfir á 37. mínútu. Fermín López tvöfaldaði svo forystuna í síðari hálfleik.
Fyrsti leikur Rodri fyrir Barcelona er því kominn í sögubækurnar og hann fær nú tækifæri til að byggja smám saman upp leikform sitt með spænsku meisturunum.