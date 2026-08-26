Andri Lucas sjóðandi heitur og skorar í hvaða treyju sem er

Íslenski landsliðsmaðurinn Andri Lucas Guðjohnsen hefur farið gífurlega vel af stað með Blackburn Rovers á yfirstandandi tímabili á Englandi eftir afar erfitt síðasta tímabil.
Meiðsli sáu til þess að Andri missti úr stóran hluta síðasta tímabils en hann kom þó við sögu í 25 leikjum með Blackburn og skoraði sjö mörk og var farinn að gera frábæra hluti er hann meiðist í fyrra skiptið.
Nú þegar að meiðslin eru að baki virðist Andri Lucas hafa verið einbeittur á að mæta af krafti til leiks með Blackburn á yfirstandandi tímabili og það hefur hann svo sannarlega gert.
Íslendingurinn knái hefur skorað þrjú mörk í þremur leikjum á tímabilinu og vekur Blackburn athygli á því í færslu á samfélagsmiðlum að Andri virðist kunna vel við allar treyjur liðsins því mörkin þrjú hefur hann skorað í þremur mismunandi treyjum.
Blackburn hefur farið vel af stað í ensku B-deildinni og vermir sjötta sætið með fjögur stig af sex mögulegum eftir fyrstu tvo leiki sína og mætir QPR í næstu umferð.